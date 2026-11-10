La casa del líder de la pandilla haitiana 400 Mawozo fue destruida, según afirma Bukele

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San Salvador, 10 nov (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este martes que fueron destruidos la casa de Wilson Joseph, líder de la banda armada haitiana 400 Mawozo, y el cuartel general del grupo, en un mensaje en X acompañado de un video del ataque, llevado a cabo con helicópteros.

"Cumplimos nuestra promesa", expresó Bukele al informar en X, en un mensaje en criollo haitiano (idioma en el que lleva varias semanas publicando sobre el tema), que fue destruida "la sede del gang (el cuartel general de la pandilla) 400 Mawozo" y asegurar que "la mayoría de ellos huyeron sin siquiera intentar pelear. ¡Qué cobardes son!".

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En el video se ven varios helicópteros artillados blancos, con la bandera de El Salvador, en tierra, dos de los cuales toman vuelo y, según las imágenes, son los encargados del ataque, que destruye parte de un complejo en tierra. Las tomas también muestran a personas huyendo del lugar.

El mensaje de Bukele en la red social se limita a informar del supuesto ataque, sin dar una fecha de cuándo ocurrió ni si dejó heridos o muertos.

El pasado 6 de noviembre, en la red social X, Bukele preguntó a un usuario, cuyo mensaje aparece ahora como eliminado, la dirección de la supuesta casa de Lanmò San Jou.

"¿Dónde está esta casa?", preguntó en criollo haitiano, el mandatario que agregó: "Dinos la dirección exacta y la destruiremos".

Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, opera en la zona de Croix-des-Bouquets.

Las bandas armadas, que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe, son combatidas por la Policía Nacional Haitiana (PNH) y por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), cuya creación fue autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU.

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A esa campaña se sumó el mes pasado un contingente de más de 2.000 soldados de El Salvador, enviados por el presidente Bukele, tras la desaparición el 18 de octubre de cuatro militares salvadoreños que formaban parte de la GSF, que tras ser emboscados por bandas armadas en la zona de Santo, en el distrito capitalino de Croix-des-Bouquets (noreste de la capital).

El pasado domingo comenzaron a circular versiones sobre la posible destrucción en Puerto Príncipe de una vivienda utilizada por el jefe de la banda 400 Mawozo, en una operación con drones de la PNH con el apoyo de soldados salvadoreños, pero dadas las condiciones de inseguridad en la zona, ese ataque ha sido imposible de confirmar sobre el terreno.

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Por su parte, la ONU, el pasado 3 de noviembre, confirmó que recibió una carta de Joseph quien pidió la mediación internacional para un diálogo de paz, tras la llegada a Puerto Príncipe del contingente salvadoreño.

En la misiva, Wilson Joseph dice que desde agosto pasado ha manifestado su disposición a "una solución pacífica a la crisis nacional, concretamente mediante la apertura de un diálogo entre las fuerzas internacionales presentes en Haití y el grupo 400 Mawozo", en aparente referencia a la GSF.

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Según Joseph, las "amenazas" del presidente Bukele contra las bandas criminales para que entreguen a sus cuatro militares que se considera fueron secuestrados, pueden llevar a un aumento de la violencia.

El contingente salvadoreño, que incluye miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en el país entre 2004 y 2017. EFE

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