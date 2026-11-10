Agencias

Herzog insta al nuevo Parlamento israelí a evitar nuevas elecciones y promover la unidad

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Jerusalén, 11 nov (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, instó este martes a los diputados de la recién elegida Knéset (Parlamento) a completar la legislatura y hacer "todo lo posible" para evitar una nueva convocatoria electoral, al tiempo que les pidió promover la unidad y el diálogo entre las distintas fuerzas políticas.

"El pueblo que les eligió anhela rutina, seguridad y tranquilidad. (...) Anhela verles transformar esas fortalezas en cooperación, en diálogo unificador y en escucha activa", afirmó Herzog durante el discurso pronunciado en la sesión inaugural del nuevo Parlamento.

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"Esta Knéset debe completar su mandato; tiene muchas tareas por delante. (...) Deben hacer todo lo posible para evitar una segunda convocatoria electoral", señaló. EFE

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