Agencias

La inseguridad frena las inversiones en México, según una encuesta

Guardar

Ciudad de México, 10 nov (EFE).- La inseguridad llevó al 14,5 % de los negocios mexicanos a cancelar inversiones en 2025 y generó costos equivalentes al 0,46 % del producto interno bruto (PIB), con la extorsión como el delito más frecuente, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 mostró que las medidas preventivas de los establecimientos privados concentraron el 51,2 % del coste económico, frente al 48,8 % correspondiente a pérdidas por delitos.

PUBLICIDAD

"El costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas se estimó en un monto de 115.100 millones de pesos (unos 6.208 millones de dólares)", un 0,46 % del PIB mexicano, detalló el organismo autónomo.

Además de cancelar inversiones, el 17,6 % de los establecimientos redujo horarios de producción o venta; el 19,2 % abandonó o minimizó el uso de efectivo; el 8,2 % dejó de hacer negocios con otras empresas y el 5,7 % canceló rutas de distribución.

PUBLICIDAD

Estas decisiones respondieron a delitos sufridos o al propósito de prevenirlos.

Entre los 32 estados mexicanos, Tabasco, en el sureste del país, destacó con un 32,1 % de establecimientos que cancelaron inversiones, seguido de los centrales Morelos (27,4 %) y Puebla (23,9 %).

La extorsión sumó 787.000 casos, de los cuales el 91 % ocurrió por teléfono, equivalentes a 716.000 hechos.

Su incidencia fue de 1.467 casos por cada 10.000 establecimientos, seguida del robo hormiga (954) y el robo o asalto de bienes o dinero (885). Estos delitos concentraron el 59 % del total.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó 3 millones de delitos contra 1,4 millones de establecimientos, con 2,2 hechos por víctima.

La proporción de negocios afectados bajó del 27,2 % en 2023 al 25,9 % en 2025, aunque su número aumentó desde 1,3 millones.

Los establecimientos medianos registraron la mayor victimización (51,9 %), seguidos de los grandes (48,4 %), mientras el comercio encabezó los sectores (30,5 %) afectados.

A nivel estatal, Baja California, Querétaro y Chihuahua presentaron las mayores tasas estatales.

El reporte señaló que solo se denunció el 9,9 % de los delitos y el 8,2 % derivó en una carpeta de investigación.

El 91,8 % quedó sin denuncia , sin cambio estadísticamente significativo frente a 2023.

Entre los casos con investigación abierta el 46,4 % seguía en trámite y en el 29 % no sucedió nada.

La pérdida de tiempo destacó entre las razones para no denunciar.

Del total de delitos presenciados por empleados o propietarios, el 5,3 % implicó agresiones físicas.

En marzo-mayo de 2026, el 71,2 % de los establecimientos percibió inseguro su estado y el 54,8 % consideró inseguro transportar productos por carretera.

La inseguridad fue el principal problema para el 57,1 % de los negocios.

El 70,5 % consideró corrupta a la policía de tránsito municipal, mientras la Marina obtuvo la mayor valoración de efectividad, con el 88 %.

Últimas Noticias

Un nuevo desplome superior al 6% en Bolsa de Nvidia hunde las acciones del gigante de los chips

Un nuevo desplome superior al 6% en Bolsa de Nvidia hunde las acciones del gigante de los chips

Fiscalía de Ecuador y FBI firman un memorando de entendimiento contra el crimen organizado

Infobae

El Mecanismo de la ONU niega otra vez la libertad condicional al criminal de guerra serbobosnio Mico Stanisic

El Mecanismo de la ONU niega otra vez la libertad condicional al criminal de guerra serbobosnio Mico Stanisic

La Comunidad recibe el aval de la Comisión Jurídica Asesora para extinguir la concesión del estadio al Rayo

La Comunidad recibe el aval de la Comisión Jurídica Asesora para extinguir la concesión del estadio al Rayo

Votantes de California rechazan la Proposición 40 del impuesto a los multimillonarios

Infobae