Expertos chinos ven una "caza de brujas" en las medidas de EE.UU. por el caso Nvidia

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Pekín, 10 nov (EFE).- Expertos chinos denunciaron este martes una "caza de brujas" en los intentos de legisladores estadounidenses de impulsar nuevas restricciones a las exportaciones de chips avanzados a China aprovechando la polémica por la presunta operación de espionaje contra el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang.

La controversia surgió después de que el diario estadounidense The New York Times vinculara a la empresaria china Alice Huang con los servicios de inteligencia de Pekín y con una supuesta relación extramatrimonial con el directivo de Nvidia, quien reconoció haber sido infiel a su esposa, pero no identificó públicamente a la mujer con la que mantuvo la relación.

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"Lo especialmente preocupante es la lógica macartista que subyace a estas acusaciones", afirmó Shen Yi, profesor de la Universidad de Fudan, en declaraciones al diario oficialista Global Times, al criticar que se trate como posibles espías chinos a personas con vínculos con el país asiático sin pruebas sólidas, en alusión a la persecución de presuntos comunistas impulsada por el senador estadounidense Joseph McCarthy en los años cincuenta.

El académico advirtió de que esta práctica podría reforzar los prejuicios contra las personas de ascendencia china y perjudicar los intercambios comerciales y la cooperación tecnológica entre las dos potencias.

Por su parte, Chen Hong, director del Instituto de Estudios Regionales y Nacionales de la Universidad Normal del Este de China, acusó a legisladores de ambos partidos estadounidenses de utilizar una controversia todavía bajo investigación como "herramienta política" para justificar nuevas medidas de contención tecnológica contra Pekín.

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Según Chen, los congresistas se han apresurado a vincular la relación personal de Huang con las restricciones a los semiconductores sin que se haya determinado si existieron actividades de inteligencia o filtraciones de información sensible, en un intento de "ampliar la contención tecnológica" contra China.

Las críticas llegan después de que los senadores estadounidenses Elizabeth Warren, demócrata, y Jim Banks, republicano, reclamaran el lunes una mayor intervención del Congreso para impedir que China acceda a procesadores avanzados de inteligencia artificial (IA).

Ambos consideraron que las informaciones sobre la relación entre Jensen Huang y una presunta agente de inteligencia china aumentan la urgencia de reforzar los controles y pidieron aprobar el proyecto de ley de supervisión de la inteligencia artificial (AI Overwatch Act), presentado en abril e incluido en la versión del Senado del proyecto de ley de defensa para 2027.

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El debate también incluye otras iniciativas anteriores al escándalo, como el proyecto de ley de seguridad de los chips (Chip Security Act), destinado a mejorar el seguimiento de los semiconductores avanzados para combatir su contrabando, y el proyecto MATCH (MATCH Act), que busca coordinar con los aliados estadounidenses las restricciones a la venta de equipos de fabricación de chips a China.

Shen sostuvo que recurrir a sospechas de espionaje para obstaculizar las relaciones comerciales constituye una utilización política de la seguridad nacional que puede perjudicar tanto a China como a Estados Unidos.

Las declaraciones se producen después de que Nvidia anunciara el domingo una investigación independiente sobre las informaciones de que su consejero delegado habría sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera, aunque aseguró que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos empresariales ni la seguridad nacional estadounidense.

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Pekín, por su parte, reiteró el lunes su rechazo a las acusaciones contra Alice Huang, la empresaria china vinculada al directivo de Nvidia, que el portavoz de Exteriores Guo Jiakun calificó de "pura invención y una calumnia". EFE