Madrid se entrega a Miranda! en una noche de pop, baile y nostalgia

Guardar

Brenda Guadalupe Hernández y Marc Fraile Baudy

Madrid, 9 nov (EFE).- El icónico dúo argentino Miranda! transformó este lunes el Lenovo Garage de Madrid en una auténtica fiesta para celebrar el pop en su máxima expresión en el marco de una exitosa gira por España.

PUBLICIDAD

Ale Sergi y Juliana Gattas, artistas que han marcado a varias generaciones, demostraron con este concierto que su universo estético y musical sigue más vigente que nunca.

La fiesta comenzó entre luces y humo con 'Ritmo y decepción', 'Dice lo que siente' y ‘Extraño', para lo que Sergi, enfundado en un excéntrico traje de lunares, declaró un “Te extrañé un montón, Madrid”, que fue recibido entre gritos y aplausos.

PUBLICIDAD

El Hotel Miranda!, concepto principal del recital, aterrizó en Madrid para sacudir al público con un espectáculo de casi dos horas en las que repasaron los grandes éxitos del álbum del mismo nombre, además que sus mayores éxitos.

Con una puesta en escena casi teatral, y acompañados de seis bailarines excéntricos, un baterista y un bajista que electrizaba al público con sus solos, el dúo se adueñó de los dos pisos del escenario.

Destacaba la rapidez con la que cambiaban de vestuario entre canciones, siguiendo así el universo creativo pop que se proyectaba con un vídeo en el escenario.

La pareja lo dejó claro:“Estamos invitando a Madrid a entregarse al ritmo”.

Himnos inolvidables como ‘Don’, ‘Perfecta’ o ‘Mentía’ fueron coreados a pleno pulmón por un público entregado que respondió al “es Miranda, mi amor”, de los cantantes.

“Qué lindo Madrid. Muchas caras conocidas y muchas caras nuevas. ¡Bienvenidos a los nuevos y gracias a los de siempre!”, declaró Ale a sus fanáticos.

Las voces de Tini, Nicki Nicole, Lali, Emilia y Abraham Mateo irrumpieron en las pantallas gigantes del Lenovo Garage, sumándose al espectáculo mediante vídeos sincronizados para cantar junto a Miranda! sus respectivos duetos: ‘Me gusta’, ‘Hace rato’, ‘Yo te diré’, ‘Uno los dos’ y ‘Por ese hombre’.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos más emotivos fue cuando desde el público les lanzaron al escenario una bandera del Orgullo LGBTI+, que ondearon y Juliana la portó en sus hombros durante la canción 'Hola'.

Inicialmente, el concierto estaba previsto para el 11 de noviembre en el Movistar Arena, pero debido a la huelga general convocada en España para ese día el grupo decidió adelantarlo a este lunes y trasladarlo a Lenovo Garage, un cambio que sus fanáticos abrazaron sin dudarlo.

PUBLICIDAD

Ese cambio de última hora resultó en un show más íntimo y cercano, que se recibió con mucha emoción de parte del público.

Miranda! continuará su ruta española la próxima semana. Sus siguientes paradas serán en Barcelona el 12 de noviembre y en Málaga el 14, última fecha de esta gira.

El dúo presentará su nuevo álbum, ‘BOM’, en el Movistar Arena de Buenos Aires el próximo 17 de diciembre, con 3 fechas seguidas, todas agotadas. EFE