Yandel vuelve a convertir Madrid en la fiesta del reguetón sinfónico

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Clara Antón

Madrid, 9 nov (EFE).- Yandel volvió a convertir el Movistar Arena de Madrid en una auténtica fiesta con su ya icónico reguetón en versión sinfónica, una propuesta que sigue sorprendiendo al público alrededor del mundo con la que el artista puertorriqueño abrió este lunes su primera de las tres citas previstas este mes en la capital española.

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El éxito de las dos anteriores noches que Yandel protagonizó en Madrid, en enero de este año, hicieron que volviera a repasar algunos de sus grandes éxitos como ‘Yandel 150’, su primer tema que supera los 1.000 millones de reproducciones en Spotify, ‘Teléfono’ o ‘Ay Mi Dios’, con lo que confirmó la pasión del público español por esta nueva propuesta musical.

Bajo la batuta del director de orquesta Javier José Mendoza, los músicos acompañaron al cantante a lo largo de un repertorio que recorrió distintas etapas de su trayectoria, que ya suma más de 25 años desde sus primeros éxitos junto a Wisin, como 'Estoy enamorado' o 'Sexy Movimiento', que interpretó frente a un público entregado desde el comienzo del espectáculo.

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Con ‘Encantadora’ o 'Besos mojados' Yandel terminó de poner en pie a los pocos espectadores que todavía permanecían sentados con su ritmo y su sonido tan particulares al fusionar la música urbana con el timbre sinfónico que aporta una orquesta.

"Yandel ha tenido la mejor idea de todos los tiempos", dijo a EFE uno de los asistentes al concierto, Jesús, un joven venezolano que opina que el puertorriqueño ha acertado de lleno con esta propuesta de mezcla de estilos.

Uno de los momentos más inesperados de la noche llegó con la aparición sobre el escenario del hermano de Yandel y también artista, Gadiel. Se unió al 'show' para interpretar algunos de sus temas más conocidos junto a su hermano, entre ellos ‘Plakito’.

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La banda de rock que acompañaba a la orquesta sinfónica también versionó este tema y muchos otros, aportando el bajo a los más nuevos, que tienen mayor componente electrónico, pero también a los de la época de los inicios del artista, con la melodía acompañada por los violines, las violas y los vientos.

La salsa también encontró su espacio en el repertorio de la noche con una versión de ‘Nuestro amor se acabó’, recibida entre gritos y bailes por los asistentes. La interpretación incluyó incluso un pasaje instrumental en el que un interludio instrumental tomó el protagonismo y dio paso a un momento de baile de salsa sobre el escenario.

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Yandel no dejó de lado sus clásicos y regresó a algunos de las canciones que marcaron sus primeros años de carrera cuando todavía formaba dúo con Wisin: ‘Sexo seguro’, ‘Pam Pam’ o ‘El teléfono’ llenaron de nostalgia el recinto madrileño con un cuerpo de baile que animó al público a bailar.

El espectáculo de 'La leyenda' fue coronado con su emotivo 'Algo me gusta de ti' y el himno 'Mayor que yo', esta segunda tras ser pedida por la multitud.

La combinación de reguetón y música orquestal ha convertido ‘Yandel Sinfónico’ en uno de los proyectos más exitosos de su carrera como artista, que despegó en el año 2000 con su primer álbum junto a Wisin, titulado 'Los reyes del nuevo milenio'.

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Madrid se ha convertido en una de las paradas centrales de este recorrido, con tres nuevas fechas en el Movistar Arena: la de este lunes 9 de noviembre y otras dos previstas para el jueves 13 y el viernes 14, ambas con las entradas agotadas.

Yandel partirá de España después, para terminar su gira sinfónica dentro de poco más de un mes en México, el 10 de diciembre en Los Mochis, después de actuar en otras nueve fechas en el país americano, entre ellas en Cancún, Ciudad de México o Monterrey.

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Con esta gira, Yandel, una de las figuras mas internacionales del reguetón, revisita su repertorio desde esta nueva perspectiva en la que los ritmos urbanos conviven con arreglos orquestales y una puesta en escena repleta de baile, efectos de luces y un DJ en vivo. EFE