El superávit comercial de China supera el billón del dólares hasta octubre

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El saldo positivo de la balanza comercial de China con el resto del mundo ha engordado en los diez primeros meses de 2026 hasta los 1,04 billones de dólares (929.540 millones de euros), lo que deja al alcance del gigante asiático la posibilidad de superar el superávit récord de 1,189 billones de dólares (1,06 billones de euros), registrado en el conjunto del ejercicio 2025, según los últimos datos publicados por la Administración de Aduanas de China.

En los diez primeros meses de 2026, las exportaciones de China sumaron un total de 3,78 billones de dólares (3,37 billones de euros), un 22,7% más que un año antes, mientras que las importaciones aumentaron el 29%, hasta 2,74 billones de dólares (2,45 billones de euros).

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Solo en el mes de octubre, el volumen de intercambios comerciales del gigante asiático con el resto del mundo disminuyó un 5,5% mensual, pero aumentó un 37,9% interanual, hasta 719.383 millones de dólares (642.975 millones de euros).

En concreto, las exportaciones chinas sumaron 412.330 millones de dólares (368.535 millones de euros), lo que representa un avance interanual del 35,2%, impulsadas por las ventas de componentes tecnológicos en respuesta a la creciente demanda relacionada con la IA.

De su lado, las importaciones del gigante asiático en el décimo mes del año alcanzaron un valor en dólares de 307.053 millones de dólares (274.440 millones de euros), cifra que representa un incremento interanual del 41,6%, el más intenso desde mayo de 2011.

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De este modo, el superávit comercial de China alcanzó en septiembre los 105.277 millones de dólares (94.295 millones de euros).

En octubre, las exportaciones chinas a la UE sumaron 54.581 millones de dólares (48.784 millones de euros), un 24,4% más que un año antes, mientras que las importaciones alcanzaron los 21.217 millones de dólares (18.964 millones de euros), un 4,2% menos que en octubre de 2025.

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Por su parte, las ventas a Estados Unidos se situaron en 46.414 millones de dólares (41.484 millones de euros) y las importaciones en 13.707 millones de dólares (12.251 millones de euros), lo que implica un aumento interanual del 32,9% en el caso de las exportaciones y del 35% en cuanto a las compras a EEUU.