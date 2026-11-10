El PP apuesta por un Ministerio de Cultura que acabe con "la censura, la cancelación y los sesgos ideológicos"

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El PP contempla en su programa político "corregir" los "sesgos ideológicos" y "acabar" con "la censura y cultura de la cancelación" en la asignación de ayudas, premios y espacios públicos del Ministerio de Cultura.

"Corregiremos los sesgos ideológicos que han excluido del apoyo institucional a determinados proyectos culturales y acabaremos con la censura y la cultura de la cancelación. No se excluirá arbitrariamente a creadores, artistas o proyectos de ayudas, premios, instituciones o espacios públicos por sus ideas", explican los 'populares' en un documento, al que ha tenido acceso Europa Press.

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Así, aseguran que para lograrlo garantizarán "la pluralidad real" en la composición de jurados y consejos en instituciones culturales públicas". "Para que todas las sensibilidades que forman parte de la sociedad española tengan espacio y reconocimiento", añaden.

Entre otras medidas culturales, la formación quiere actualizar la legislación de protección del patrimonio material e inmaterial, impulsando los museos nacionales como el Museo Nacional del Prado o el Museo Nacional Reina Sofía.

"Velaremos, en colaboración con las Comunidades Autónomas, por la protección de aquellos bienes expuestos al deterioro, el vandalismo y el tráfico ilícito", explican.

Asimismo, el PP busca promover una nueva Ley de Mecenazgo con incentivos fiscales para ciudadanos, empresas y fundaciones.

PREMIO NACIONAL DE TAUROMAQUIA Y FOLCLORE

El programa contempla la protección y transmisión del folclore y las tradiciones populares como patrimonio común. En este ámbito, se restituiría el Premio Nacional de Tauromaquia y se impulsaría la proyección interior y exterior de estas manifestaciones

"Garantizaremos su protección, apoyaremos a quienes las mantienen vivas y facilitaremos su transmisión a las nuevas generaciones. Recuperaremos el respeto y la promoción de las expresiones que mejor combinan tradición y futuro", dicen.

Otro de los puntos culturales que destacan es la potenciación del español a nivel global para atraer "inversión" y desean "reforzar" el "liderazgo" del Instituto Cervantes como el "mayor organismo cultural del mundo en lengua española, abierto a la participación del resto de países hispanohablantes, con nuevas Residencias de Artistas inspiradas en la Real Academia de España en Roma y proyección exterior de los creadores españoles".

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