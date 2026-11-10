El emir de Qatar aplaude las "positivas discusiones" con Trump y Vance sobre las negociaciones con Irán

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El emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha aplaudido las "positivas discusiones" mantenidas con el presidente estadounidense, Donald Trump, de cara a un posible acuerdo con Irán para poner fin a la guerra abierta en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Gran reunión con el presidente Donald Trump y el vicepresidente (JD Vance) en Washington", ha dicho en un mensaje en redes sociales, antes de destacar que el encuentro permitió "discutir la situación en la región y vías para lograr progresos en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán".

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"Estoy agradecido por las positivas discusiones sobre lograr un acuerdo y alcanzar la paz en la región", ha señalado Al Thani, en el marco de los esfuerzos de mediación de Qatar entre las partes de cara a intentar lograr un pacto, en medio de las dudas y las especulaciones sobre posibles avances y las reiteradas advertencias sobre el posible estallido de nuevas hostilidades a gran escala.

Tras su encuentro, Trump destacó en rueda de prensa que en estos momentos "la acción militar no parece que sea algo muy necesario", si bien afirmó que Washington está preparado para "usarla si hay motivo". "Hay un avance hacia el final de este conflicto. Creo que va a terminar bastante pronto", sostuvo.

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Sin embargo, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, ha desmentido rotundamente que haya avances para finalizar el conflicto. Así, ha calificado las afirmaciones de Trump de "noticias falsas" y ha exigido a Washington que acepte la rendición bajo las condiciones planteadas por Teherán.

En esta línea, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha subrayado que las informaciones sobre un posible encuentro entre Rezaei y Vance son "infundadas", antes de agregar que "no hay planes para una reunión de este tipo", según ha recogido la cadena de televisión pública, IRIB.

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"La guerra no terminará a través de acciones militares o sanciones", ha destacado Araqchi, quien ha insistido en que "la solución es la diplomacia y el cumplimiento de las condiciones de Irán" para destrabar las negociaciones y avanzar hacia un acuerdo de paz que cierre el conflicto en la región.