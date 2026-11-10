Egipto designa como terroristas a asociaciones europeas vinculadas a Hermanos Musulmanes

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El Cairo, 10 nov (EFE).- Egipto designó este martes como organizaciones terroristas a 35 entidades, entre las que se encuentran asociaciones europeas presuntamente vinculadas a la cofradía islamista de los Hermanos Musulmanes, grupo que ayer fue incluido en la lista permanente de entidades "terroristas" del país norteafricano.

La agencia de noticias oficial egipcia MENA informó de que el Tribunal Penal de El Cairo decidió incluir a estas entidades en la lista negra "por un periodo de cinco años", una decisión que ya ha sido publicada en la gaceta oficial de Egipto.

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La lista incluye a varias instituciones, asociaciones y consejos islámicos de países europeos, como el Consejo de Musulmanes Europeos y sus filiales, la Asociación de Musulmanes Franceses, la Asociación Islámica de Gran Bretaña, la Asociación de Musulmanes Suizos, la Asamblea Islámica Alemana y las Asociaciones Islámicas de Suecia e Italia, entre otros.

También añade al Consejo Europeo para la Fetua y la Investigación, el Consejo Europeo de Imanes, el Consejo Europeo para la Familia Musulmana, el Consejo Europeo para el Sagrado Corán, el Consejo Europeo para las Mujeres Musulmanas, el Foro Europeo de Estudiantes Islámicos y el Instituto Europeo de Ciencias Humanas y sus filiales.

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Asimismo, designó como "terroristas" a 36 personas, de acuerdo con el medio estatal.

Esta decisión llega un día después de que los Hermanos Musulmanes fueran incluidos permanentemente en la lista de organizaciones terroristas de Egipto, algo que conlleva la prohibición del grupo, la congelación de sus activos y la prohibición de viajar de sus miembros, entre otras medidas.

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Egipto designó a los Hermanos Musulmanes como organización terrorista a finales de 2013 tras el derrocamiento del expresidente Mohamed Mursi -el líder islamista que ganó las elecciones de 2012 y falleció en 2019 durante su juicio- y con la llegada al poder del actual jefe de Estado egipcio, Abdelfatah al Sisi.

Desde ese año, la cofradía ha sido incluida en diversas ocasiones en la lista de organizaciones terroristas del país, mientras que la mayoría de sus altos cargos permanecen en prisión, como su exlíder espiritual, Mohamed Badía.

La Administración estadounidense del presidente Donald Trump designó en enero como organizaciones terroristas a las facciones de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y el Líbano por sus vínculos con el movimiento islamista palestino Hamás, mientras que hizo lo propio en mayo con la filial de la hermandad en Sudán. EFE

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