Defensa de Cilia Flores pide nuevamente desestimar su caso al amparo de inmunidad soberana

Guardar

Nueva York, 9 nov (EFE).- La defensa de Cilia Flores, esposa del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, pidió este lunes nuevamente a un tribunal de Nueva York que desestime su caso al amparo de la inmunidad soberana tras las nuevas acusaciones de narcoterrorismo y torturas en su contra.

Flores, igual que Maduro, invocó inicialmente la figura de la inmunidad soberana el 2 de septiembre, pero hoy renovó su moción después de que el 15 de octubre la Fiscalía de EE.UU. los imputara a ambos por torturas y le sumara a ella el cargo de conspiración por narcoterrorismo.

PUBLICIDAD

El abogado de Flores, Andrés Sánchez, entregó al tribunal la moción junto a una declaración y un memorando, en los que argumenta que Washington reconoce el Gobierno de Delcy Rodríguez, y las autoridades venezolanas han defendido la legitimidad e inmunidad de Maduro y Flores.

Además, el abogado cita una declaración del 26 de octubre en la que un alto funcionario del Departamento de Estado afirmó que Rodríguez "tendrá que declarar" una "vacante permanente" de la presidencia de Venezuela, pero aún no lo ha hecho, por lo que argumenta que Maduro conserva el cargo.

PUBLICIDAD

"Se declara vacante un cargo que alguien ocupa. Por tanto, según el propio relato del Ejecutivo, el cargo cuya inmunidad invoca Venezuela pertenecía al Sr. Maduro el 3 de enero de 2026, y su titular está hoy ausente de él por una única razón: se encuentra bajo custodia de EE.UU.", indica.

"La condición de la que deriva la inmunidad no ha terminado: Venezuela no ha renunciado a nada, su orden constitucional considera forzada la ausencia del señor Maduro y que su vicepresidenta sigue actuando en su lugar", reafirma el abogado de Flores.

PUBLICIDAD

Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York a la espera de un juicio previsto para el 14 de junio de 2027.

Nueva York, 9 nov (EFE).- El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, estudia religión en la prisión de Nueva York donde lleva recluido desde su captura por parte de Estados Unidos en enero de 2026 y se ha interesado por el judaísmo, según informó este lunes el diario The New York Times (NYT).

PUBLICIDAD

El NYT, que cita fuentes anónimas conocedoras de sus circunstancias y experiencias en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, señala que Maduro "dedica su abundante tiempo libre a estudiar textos religiosos y filosóficos", y se ha reunido con capellanes del penal, "incluyendo un cura y un rabino".

En el pasado, Maduro mostró interés en la espiritualidad y mencionó que tiene ascendencia judía sefardí por parte de sus abuelos, quienes se convirtieron al catolicismo en Venezuela, pero "no había expresado interés en el judaísmo hasta su captura" por parte de EE.UU., dijeron al medio fuentes cercanas.

PUBLICIDAD

El líder chavista "pasa la mayor parte de su tiempo leyendo, incluyendo la Biblia y el Corán", en la unidad del MDC que alberga a otros reos de alto perfil, como el rapero Sean Combs, el antiguo ejecutivo de criptomonedas Sam Bankman-Fried y el acusado asesino Luigi Mangione.

El reporte del NYT también alude a la pérdida de peso de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, que está reclusa en la sección de mujeres del MDC pero está integrada en la población presidiaria general.

Maduro "ha perdido mucho peso" y en los últimos meses se ha quejado de la calidad de la comida, lo que parece haber influido en que luzca "notablemente más delgado", detalla.

En cuanto a Flores, recoge documentos ya publicados en el archivo del caso, en los que su defensa detalla que ha perdido más de 25 libras (unos 11 kilos) y dos dientes, que tiene recetada nitroglicerina para dolores en el pecho y que posiblemente sufrió un "infarto menor de corazón en julio".

PUBLICIDAD

El juicio contra Maduro y Flores por conspiración para cometer narcoterrorismo, tráfico de cocaína a EE.UU., posesión de armas destructivas y torturas está programado para el 14 de junio de 2027.

La próxima audiencia del caso se prevé para diciembre y está relacionada con las peticiones de la defensa de Maduro y Flores para desestimar la acusación al amparo de la inmunidad soberana.