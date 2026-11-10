Casi 20 detenidos y varios heridos en una pelea multitudinaria en una discoteca de Aluche

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La Policía Nacional detuvo en la madrugada del domingo a casi una veintena de personas en medio de una pelea multitudinaria en el interior de una discoteca situada en el barrio de Aluche, en el distrito madrileño de Latina, en la que varias personas resultaron heridas.

En total fueron detenidas 14 personas por un presunto delito de riña tumultuaria y otras tres acusados de aprovechar la situación para robar teléfonos móviles. Además hubo varios heridos con brechas y cortes, algunos de los cuales fueron trasladados al hospital custodiados por los propios agentes.

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Los hechos se produjeron de madrugada en una conocida discoteca situada en la calle Maqueda del citado barrio madrileño, hasta donde se trasladaron agentes de la Policía Nacional tras recibir el aviso de un violento altercado, según han informado fuentes policiales.

A su llegada al lugar, los agentes encontraron a varias personas heridas en medio de una pelea que se había originado después de que un hombre le tocara el trasero a una mujer dentro del local. Aquello desencadenó un enfrentamiento que terminó con una pelea de unas 25 personas en el interior del establecimiento.

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Durante el enfrentamiento se llegaron a lanzar botellas de cristal, así como mobiliario de la propia discoteca, y algunos de los implicados llegaron a salir del local para continuar con su pelea en la calle.

Sobre las 3 horas de la madrugada finalmente llegó el operativo policial integrado por agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Comisaría de Policía Nacional de Latina, según informaciones del diario 'El Mundo'.

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El operativo sanitario desplegado por Samur-Protección Civil atendió a varias personas, la mayoría de ellas con brechas en la cabeza y cortes en la cara, aunque algún otro con contusiones por la pelea. Tres de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital, aunque ninguno con lesiones de gravedad.