Asesinan a exalcalde y a candidato a concejal de municipio ecuatoriano fronterizo con Perú

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Guayaquil (Ecuador), 9 nov (EFE).- Ronald Farfán, exalcalde del municipio ecuatoriano de Huaquillas y actual candidato a ese mismo cargo, y el postulante a concejal Cristhian Rugel fueron asesinados la noche de este lunes, según confirmó la Alcaldía de esa localidad fronteriza con Perú en un comunicado.

"Condenamos enérgicamente todo acto de violencia. Ninguna circunstancia justifica que se arrebate la vida de una persona", señaló la Municipalidad de Huaquillas sobre el hecho, que no ha sido aún esclarecido por las autoridades.

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De acuerdo a medios locales, Farfán y Rugel fueron asesinados a tiros durante un ataque armado registrado en el sector Los Israelitas, donde ambos participaban de un mitin de cara a las elecciones locales del próximo 29 de noviembre.

Tras el ataque, Rugel murió inmediatamente, mientras Farfán fue trasladado a una clínica de la ciudad, donde se confirmó su deceso.

La Municipalidad aseguró que también había fallecido una comerciante, identificada como Hilda Ruiz, que estaba en el lugar.

"Hacemos un llamado a la Fiscalía y a la Policía para que, en el marco de sus competencias, realicen las investigaciones correspondientes y esclarezcan estos hechos con celeridad, a fin de que no queden en la impunidad", señaló la entidad.

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El alcalde de esa localidad, Luis Fárez, declaró al municipio en duelo durante tres días, "período en el que las banderas permanecerán izadas a media asta en todas las dependencias municipales".

Farfán estuvo al frente de la Municipalidad de Huaquillas entre 2014 y 2019 y se postuló este año para regresar al poder local de la mano del partido Fuerza Fronteriza.

El Oro es una de las cinco provincias de la costa de Ecuador que están desde el pasado 1 de noviembre y hasta este martes bajo un toque de queda nocturno, decretado por el presidente Daniel Noboa para bajar los altos índices de violencia y criminalidad.

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En el primer semestre de este año, El Oro registró la tasa provincial más alta del país: 68,74 homicidios por cada 100.000 habitantes, con un aumento interanual del 62 %, de acuerdo a cifras recopiladas por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Se trata del cuarto toque de queda nocturno que Noboa implementa en lo que va del año, que forma parte de una estrategia de seguridad contra las bandas criminales, a las que el presidente le declaró la "guerra" en 2024.

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Sin embargo, pese a esta y otras medidas, Ecuador cerró el 2025 con un récord de 9.284 asesinatos. EFE