Las exportaciones chinas crecieron un 28,7 % interanual en octubre

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Shanghái (China), 10 nov (EFE).- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentó un 28,7 % interanual en octubre hasta unos 2,79 billones de yuanes (418.248 millones de dólares, 372.678 millones de euros), según datos oficiales publicados este martes.

Las cifras divulgadas hoy por la Administración General de Aduanas del país asiático apuntan a su vez a un incremento del 34,7 % en comparación con el mismo mes de 2025 para las importaciones, que alcanzaron unos 2,08 billones de yuanes (311.416 millones de dólares, 277.486 millones de euros).

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Así, en el décimo mes del año, el superávit comercial chino se situó en unos 712.780 millones de yuanes (106.831 millones de dólares, 95.192 millones de euros). EFE

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