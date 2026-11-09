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Von der Leyen dice que la UE estará presente en negociaciones sobre Ucrania en Abu Dabi

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Bruselas, 9 nov (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este lunes que la Unión Europea (UE) "estará presente" en las negociaciones entre Ucrania y Rusia que lidera Estados Unidos previstas para este martes y miércoles en Abu Dabi.

Von der Leyen informó a través de un comunicado de que había mantenido una llamada con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, previa a la visita a la región del Mar negro que inicia hoy.

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"Hemos hablado de los esfuerzos de paz en curso y de las conversaciones que tendrán lugar esta semana en Abu Dabi, donde la UE estará presente junto a nuestros socios", garantizó.

Igualmente, reiteró su apoyo al llamamiento del presidente ucraniano a "un alto el fuego que proteja las infraestructuras alimentarias y energéticas".

También confirmó que espera reunirse con Zelenski a finales de esta semana en Dublín, que acoge una cumbre informal de la UE y una de la Comunidad Política Europea -a la que está invitada Ucrania- y "debatir con otros líderes los próximos pasos hacia la paz".

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La política alemana señaló que las amenazas a la seguridad en el mar Negro "se están agravando, los ataques van en aumento y se han perdido vidas inocentes".

Así, durante su visita en esta gira a Rumanía y Bulgaria, se reunirá con los líderes para "analizar la situación sobre el terreno y cómo Europa puede reforzar su respuesta".

"Debe restablecerse y preservarse la libertad de navegación en el mar Negro", concluyó. EFE

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