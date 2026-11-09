TCL reivindica el potencial del Mini LED y muestra por qué no todos los televisores ofrecen la misma calidad de imagen

06/11/2026 Comparación de la tecnología de retroiluminación entre un televisor TCL y un televisor de otra marca.. TCL lanzó el primer televisor Mini LED del mundo en el año 2019 y, tras acumular nueve generaciones de evolución en retroiluminación Mini LED, actualmente apuesta por esta tecnología y por la Super Quantum Dot Mini LED (SQD-Mini LED) para elevar la visualización de contenido audiovisual en el hogar, poniendo sobre la mesa cómo no cualquier Mini LED es capaz de ofrecer la misma experiencia. POLITICA

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TCL lanzó el primer televisor Mini LED del mundo en el año 2019 y, tras acumular nueve generaciones de evolución en retroiluminación Mini LED, actualmente apuesta por esta tecnología y por la Super Quantum Dot Mini LED (SQD-Mini LED) para elevar la visualización de contenido audiovisual en el hogar, poniendo sobre la mesa cómo no cualquier Mini LED es capaz de ofrecer la misma experiencia.

A la hora de adquirir un televisor, muchos usuarios se fijan en el brillo, la resolución o la tasa de refresco, pero la calidad de imagen no depende de un único parámetro, sino del conjunto.

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Una de las tecnologías que más utilizadas entre los consumidores es la Mini LED, que se basa en el uso de pequeños LED situados detrás de un panel LCD para iluminar la imagen. La clave es que utiliza unos LED de tamaño muy reducido, lo que permite incorporar miles de ellos en la parte trasera de la pantalla y controlarlos en grupos independientes, mediante un sistema de atenuación local. En la práctica, esto se traduce en que los televisores Mini LED ofrecen imágenes muy luminosas, un alto contraste y negros profundos.

Sin embargo, cabe destacar que no todos los televisores Mini LED son iguales. Dos modelos con esta tecnología pueden ofrecer resultados muy diferentes dependiendo del número de zonas de atenuación y de la calidad de su procesamiento de imagen, ya que lo que realmente marca la diferencia es el sistema de retroiluminación que hay justo detrás de la pantalla, como han destacado desde TCL.

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Este fabricante ha mostrado muy de cerca esta tecnología en un encuentro con la prensa al que ha asistido Europa Press, donde ha remarcado las capacidades que ofrece su tecnología Mini LED a nivel de visualización de alta calidad y su intención de apostar por ello en su estrategia de desarrollo.

Tal y como lo ha explicado, a la hora de ofrecer resultados de alta calidad de imagen "no basta solo con contar con diodos más pequeños que los LED tradicionales". Aunque esto permite integrar más fuentes de luz, "la clave real está en cómo se distribuyen y de qué forma el televisor es capaz de regularlas por zonas".

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Es decir, lo que en gran parte define la calidad de esta tecnología, es la arquitectura de retroiluminación Full Array Local Dimming (FALD), que organiza los LED tras el panel en zonas independientes y, con ello, permite conseguir destacar zonas muy brillantes iluminándolas más, mientras que apaga los LED de zonas oscuras para conseguir negros profundos.

Además, con la retroiluminación FALD se consigue evitar el efecto de halo, conocido como 'blooming'. Esto es, un efecto visual habitual en este tipo de televisores mini LED cuando un objeto muy brillante aparece sobre un fondo oscuro o negro, que muestra un efecto de neblina luminosa que lo rodea.

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Por otra parte, TCL también ha hecho hincapié en cómo una buena experiencia de imagen no solo se consigue alcanzando un alto nivel de brillo, como ocurre con la tecnología Mini LED, sino consiguiendo coordinar ese nivel de brillo con el contraste y el color de imagen.

Para ello, se ha de conseguir "que las altas luces HDR tengan impacto sin perder matices, que las sombras conserven su profundidad y que los colores no pierdan riqueza cuando sube la intensidad lumínica", como ha compartido la compañía.

LA RETROILUMINACIÓN DE LOS MINI LED DE TCL DESDE DENTRO

Para ver de primera mano esta tecnología Mini LED, TCL ha hecho una comparación entre la tecnología de retroiluminación utilizada en un televisor propio de gama media, como es el TCL P8L Mini LED, con la tecnología utilizada por otro fabricante de televisores que no han especificado.

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Concretamente, durante la demostración, la compañía ha reproducido contenido en ambos televisores de dos formas distintas al mismo tiempo. Por un lado, con los televisores abiertos mostrando únicamente la tecnología LED y sin los paneles posteriores, por otro, con los televisores al completo como sería la experiencia final de usuario.

De este modo, se puede ver cómo funciona la tecnología de retroiluminación de cada modelo, comparándola al mismo tiempo con la imagen reproducida en los televisores.

En el caso del televisor de TCL P8L, a primera vista destacaba por ofrecer un total de cuatro filas de diodos LED, repartiendo la iluminación a lo largo y ancho de todo el televisor. Además, dependiendo de la imagen, los píxeles se iluminaban o apagaban por zonas dependiendo de las necesidades concretas del contenido.

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Por su parte, el televisor del otro fabricante contaba únicamente con dos filas de diodos LED, que mantenían un brillo uniforme en todos los LED iluminándose más o menos de forma conjunta según la imagen reproducida.

Cabe destacar que el contenido mostrado en ambos modelos de televisores era el mismo, extraído a partir de una única memoria USB y con los mismos parámetros de configuración de brillo, color y atenuación, entre otros.

Con el foco puesto exclusivamente en las imágenes del contenido reproducido, también se apreciaban algunas diferencias. Por ejemplo, los negros se eran más profundos en el P8L y las imágenes eran más nítidas y definidas, mientras que, en comparación, en el otro televisor las escenas más oscuras se veían con un acabado más grisáceo, debido a que los LED se mantienen encendidos en toda la pantalla.

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Por el contrario, a la hora de mostrar imágenes muy iluminadas, el televisor de la otra compañía perdía muchos detalles y matices en las zona más brillantes. Esto se debe, en parte, al comentado sistema avanzado de gestión de iluminación del TCL P8L que garantiza más detalle en las luces y en las sombras.

A ello se le suma que dispone de tecnología de imagen QLED, que ofrece colores más vivos y naturales alcanzando una amplia gama cromática, así como procesamiento inteligente de imágenes impulsado por inteligencia artificial (IA), que optimiza las escenas ajustando el color, el contraste y la nitidez.

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De hecho, a la hora de mostrar colores vivos como el rojo, el azul o el verde, el televisor de TCL ofrecía colores más vibrantes, mientras que el otro modelo los mostraba más tenues y con un leve sombreado en los bordes.

Cabe destacar que el TCL P8L también es compatible con el contenido HDR y alcanza hasta 144 Hz, con lo que mejora la reproducción de películas y series, además de otros contenidos como el deporte, ofreciendo más riqueza visual y más fluidez en las escenas rápidas.

SQD-MINI LED FRENTE A OLED

Más allá de la tecnología LED, los paneles OLED también están ampliamente extendidos en el sector de los televisores, reconocidos como una tecnología de gran calidad visual para modelos de gama alta. La principal diferencia entre ambos es que los OLED no utilizan retroiluminación, sino que cuentan con píxeles que emiten su propia luz.

En una nueva comparación, esta vez con el buque insignia TCL X11L y un televisor de gama alta OLED de otro fabricante sin especificar, TCL ha remarcado cómo la tecnología SQD-Mini LED es capaz de competir en características determinadas como es el negro puro, los colores y el brillo.

Esto se debe a que los SQD-Mini LED combinan el Mini LED con filtros de color avanzados y puntos cuánticos, logrando que la retroiluminación, el contraste y el color "se coordinen para ofrecer una experiencia mucho más natural y envolvente".

Así, frente al modelo OLED, el X11L de TCL sobresalía en cuanto brillo, pudiendo alcanzarlos 10.000 nits (frente a los 3.000 del OLED), en cuanto a colores, gracias a su gama cromática BT.2020, que es la más avanzada actualmente, e incluso a la hora de mostrar negros, ofreciendo una profundidad al nivel del "negro puro" del OLED.

Con todo, la compañía ha remarcado cómo, aunque son dos tecnologías distintas, dos formas de trabajo, apuesta por el SQD-Mini LED como una tecnología de gran valor para disfrutar de contenido a nivel cinematográfico en el hogar.