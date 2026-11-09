Ucrania ataca con drones la segunda mayor refinería de Rusia, en San Petersburgo

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Las Fuerzas Armadas de Ucrania han atacado la madrugada de este lunes la refinería de petróleo de la ciudad de Kirishi, la segunda más gran de Rusia y situada en la región de San Petersburgo, donde se ha registrado un incendio poco después del impacto.

El gobernador de la región, Alexander Drozdenko, ha indicado en un comunicado que los ataques se han concentrado en la zona industrial de Kirishi y ha confirmado que se han podido derribar unos 80 drones.

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La refinería, que se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros al sureste de San Petersburgo, se ha visto envuelta en llamas. La situación ha provocado la activación de los sistemas de defensa antiaérea y varias familias han tenido que ser evacuadas de sus viviendas.

La instalaciones de Kirishi, propiedad de la empresa rusa Surgutneftegaz, es la segunda refinería de petróleo más grande de Rusia y la única instalación de este tipo en la región noroeste del país. Entró en funcionamiento en 1966 y cuenta con una capacidad de diseño de entre 20 y 21 millones de toneladas de petróleo al año. La planta produce gasolina, diésel, queroseno de aviación, fuelóleo, betún, gas licuado y productos petroquímicos.

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Además, es un proveedor clave de combustible para San Petersburgo y de queroseno de aviación para el aeropuerto de Púlkovo. El año pasado, Estados Unidos impuso un paquete de sanciones contra la propia Surgutneftegaz y otras entidades vinculadas, incluida la refinería.

Las autoridades rusas han alertado de que alrededor de 430 los drones ucranianos han sido derribados a lo largo de la noche en su espacio aéreo.

Mientras, Kiev ha situado en 1,6 millones las bajas registradas en el Ejército ruso desde que comenzó la invasión de Ucrania hace ya más de cuatro años. Los datos del Ministerio de Defensa ucraniano apuntan a que, además, se han destruido más de 600.000 drones y 52.000 sistemas de artillería desde el inicio de la guerra.

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