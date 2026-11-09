Un juez ordena a Nueva York informar a ICE sobre residentes de un albergue del Bronx

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Nueva York, 9 nov (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo este lunes que su administración estudia una reciente orden judicial que le obliga a informar al Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) sobre los residentes de un albergue para desamparados de El Bronx.

El juez federal Lewis Kaplan falló el viernes a favor del Gobierno del republicano Donald Trump en un litigio sobre la entrega a ICE de datos sobre los residentes de ese albergue, argumentando que la administración Mamdani no ha demostrado que la tarea sea "excesivamente ardua", según medios locales.

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"Estamos revisando esa decisión y evaluando todas las opciones legales", dijo hoy el alcalde demócrata socialista al ser preguntado sobre el tema en una rueda de prensa.

ICE empezó a exigir en agosto de 2025 los datos de los residentes de varios albergues de Nueva York, que tiene en vigor políticas "santuario" de protección de inmigrantes indocumentados que limitan la colaboración entre la autoridad local y la autoridad migratoria federal.

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La orden obliga a la administración a entregar una lista de los hombres residentes en el "último albergue de emergencia para migrantes" de la ciudad, ubicado en el Bulevar Bruckner, en el sur de El Bronx, con capacidad para unas 2.000 personas y cuyo cierre está previsto a finales de este año.

La semana pasada, Mamdani amenazó con emprender acciones legales contra el Gobierno Trump si ICE continúa utilizando estacionamientos públicos de la ciudad como bases operativas para sus redadas migratorias, señalando que "es ilegal, pone en peligro a los residentes y siembra el miedo".

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La advertencia incrementó la tensión entre Nueva York y Washington tras una polémica redada el pasado octubre en El Bronx en la que un agente federal disparó, hirió y detuvo a un hombre dominicano mientras viajaba en su vehículo con su hijo de cinco años. EFE