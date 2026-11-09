Fujimori pide autorización al Senado de Perú para viajar al APEC en China y visitar Japón

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Lima, 9 nov (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, solicitó este lunes la autorización al Senado para viajar a China a participar en la Semana de Líderes del Foro Económico Asia-Pacífico (APEC) y posteriormente realizar una visita oficial a Japón, el país del que proceden sus antepasados.

La petición de Fujimori para ausentarse del país abarca del 15 al 21 de noviembre, con el propósito de participar en actividades del APEC en Shenzhen (China) y posteriormente hacer la visita de Estado a Japón el 20 de noviembre.

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La agenda de la mandataria peruana en el marco del APEC prevé también reuniones bilaterales con los presidentes de China, Xi Jinping; de Vietnam, To Lam; y de Hong Kong, John Lee; así como con representantes de Singapur y Filipinas.

"Las reuniones permitirán abordar asuntos concretos de interés común en materia de comercio e inversión, infraestructura y conectividad, y cooperación internacional (especialmente en materia de tecnología y transición energética), así como explorar nuevas oportunidades de cooperación en otras áreas", sostuvo la Presidencia en el documento presentado al Senado.

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En Shenzhen, la jefa de Estado de Perú también tiene previsto participar en una reunión de trabajo con empresarios estadounidenses organizada en la Coalición de Negocios Estados Unidos-APEC.

En este encuentro con el empresariado estadounidense, Fujimori estará acompañada por sus ministros de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y de Comercio Exterior, Rogers Valencia, así como por el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), Enrique Gubbins.

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La visita de Fujimori a China se dará en un momento en el que su Gobierno ha profundizado los lazos del país andino con la Administración de Donald Trump en Estados Unidos mediante millonarios contratos de equipamiento militar.

Al mismo tiempo, el embajador estadounidense en Lima, Bernie Navarro, critica constantemente la influencia de China en territorio peruano y advierte la necesidad de que el puerto de Chancay, propiedad de la naviera estatal china Cosco, se someta a todas las autoridades peruanas para su control y transparencia.

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La llegada de Fujimori a Japón se producirá a petición de la mandataria peruana, que expresó al Gobierno nipón su interés en realizar una visita de Estado, lo que fue aceptado por Tokio, que ha organizado una cumbre de la presidenta con la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae.

La reunión permitirá revisar el estado de las relaciones bilaterales, reafirmar su asociación estratégica y considerar los principales asuntos de la Hoja de Ruta 2024-2033, además de suscribir una serie de convenios diplomáticos.

Horas antes de ese encuentro, la gobernante peruana tiene programado intervenir en un seminario de oportunidades de negocio organizado por la Cámara de Comercio e Industria del Japón (JCCI), en el que se prevé que asistan entre 100 y 150 representantes de empresas y entidades japonesas.

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En Japón todavía residen algunos familiares de Fujimori con parentesco directo con ella, como su hermano Hiro.

La gobernante procede de una familia cuyos abuelos, originarios del pueblo de Kawachi, en la prefectura de Kumamoto, emigraron a Perú.

Su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), se refugió en Japón después de dimitir por fax en el año 2000, precisamente tras participar en una cumbre de APEC celebrada en Brunei, luego de que saliera a la luz una gigantesca trama de corrupción instaurada en su administración y manejada directamente por su mano derecha, el asesor Vladimiro Montesinos. EFE

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