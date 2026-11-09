México crea 161.077 empleos en octubre y alcanza nuevo récord de 23,09 millones de plazas

Guardar

Ciudad de México, 9 nov (EFE).- El empleo formal en México aceleró en octubre con la creación de 161.077 puestos de trabajo, por encima de los 128.803 registrados en septiembre, y llevó la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a un máximo histórico de 23,09 millones de plazas.

El aumento mensual fue del 0,7 %, aunque quedó por debajo de los 217.491 puestos creados en octubre de 2025, según las cifras divulgadas este lunes por el organismo autónomo mexicano.

PUBLICIDAD

Al cierre del mes, el IMSS contabilizó un total de 23.088.353 puestos de trabajo, de los que el 86,8 % son permanentes y el 13,2 % eventuales.

"Llegamos a una cifra máxima de empleos formales en este mes que pasó, el mes de octubre, 23.088.353, la cifra máxima de toda la historia", señaló la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

Los empleos permanentes también alcanzaron un récord, con 20.043.824 plazas.

En los primeros 10 meses de 2026, México creó 571.277 puestos de trabajo, un 2,5 % más que al cierre de diciembre.

En los últimos 12 meses el aumento fue de 299.180 empleos, equivalente a una tasa interanual del 1,3 %.

El ritmo anual se moderó frente al 1,6 % reportado en septiembre.

El salario base de cotización promedio se situó en octubre en 664,7 pesos diarios (unos 35,7 dólares), el mayor nivel para un mes de octubre y el sexto más alto para cualquier mes desde que existen registros.

El salario disminuyó 1,3 pesos (0,07 dólares) frente a septiembre, aunque en comparación con octubre de 2025 aumentó en términos nominales 42,7 pesos (2,3 dólares), el cuarto mayor incremento registrado para un octubre.

Por sectores, transportes y comunicaciones encabezaron el crecimiento anual del empleo, con un 6,7 %, seguido del extractivo, con un 5,5 %, y la construcción, con un 3,4 %.

En contraste, el sector agropecuario cayó un 2,5 %, mientras que los servicios para empresas retrocedieron un 0,02 %.

Por estados, Chiapas destacó con un crecimiento anual del 20,2 %, seguido de Oaxaca, con un 7,8 %, e Hidalgo, con un 4,7 %. Morelos presentó la mayor caída, del 2,3 %.

El IMSS contabilizó además 1.008.887 registros patronales, 127 más que en septiembre, aunque la cifra se redujo un 2,9 % frente a octubre de 2025.

El instituto recordó que estos registros son unidades administrativas y no equivalen necesariamente a empresas.

Los puestos vinculados a plataformas digitales aumentaron en 21.862 durante octubre, hasta 229.249, y crecieron un 52,7 % interanual.

El organismo reportó también 58.931 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar y 485.727 correspondientes a trabajadores independientes.