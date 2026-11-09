Ucrania informa de cerca de 3.000 bajas rusas en un día, un récord absoluto en esta guerra

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Kiev, 9 nov (EFE).- El Estado Mayor ucraniano dijo este lunes por la mañana haber contabilizado durante las pasadas 24 horas un total de 2.980 bajas en las filas enemigas, un récord absoluto en el número de muertos y heridos comunicado por Kiev en una sola jornada desde el comienzo de esta guerra.

Según los cálculos del Ejército ucraniano, que según ha explicado el presidente Volodímir Zelenski es ahora capaz gracias a los drones de obtener imágenes de cada soldado muerto o herido en el campo de batalla, el anterior récord había sido establecido el 1 de noviembre, cuando los ucranianos neutralizaron a 2.500 militares enemigos.

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Los datos de bajas rusas contabilizadas por Ucrania pueden verse desglosados por día en una sección de la página oficial del Ministerio de Finanzas ucraniano que refleja la “dinámica de pérdidas del Ejército ruso” tanto en equipamiento como en personal.

Supuestos documentos confidenciales del servicio nacional de estadística ruso obtenidos por piratas informáticos que se conocieron la semana pasada sitúan el número de soldados rusos muertos en el frente desde el principio de esta guerra en cerca de 400.000.

Ucrania afirma desde hace meses que los rusos tienen problemas para encontrar nuevos soldados que sustituyan a quienes mueren o deben dejar de luchar por haber resultado heridos.

Rusia no ha decretado hasta ahora la movilización general obligatoria como sí ha hecho Ucrania, y el Ejército ruso se nutre de hombres que firman contratos de forma voluntaria con las fuerzas armadas a cambio de dinero.

Sin embargo, el presidente Zelenski lleva meses advirtiendo de que el Kremlin se verá obligado a decretar una movilización forzosa si no pone fin a la guerra.

Este fin de semana las autoridades rusas entregaron citaciones de alistamiento en el ejército a gran parte de los casi 200 jóvenes detenidos en el centro de Moscú en una operación presentada como una medida para garantizar el orden público y evitar, entre otras cosas, el consumo de alcohol en la vía pública, según informaron medios rusos.

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Según dijo Zelenski este mes, Rusia perdió en octubre más de 54.000 hombres en el frente entre muertos y heridos.

En toda la guerra, Ucrania dice haber infligido al Ejército ruso más de 1,6 millones de bajas. EFE