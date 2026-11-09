Al menos 14 muertos tras un incendio en un complejo de apartamentos en el norte de China

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(Actualiza CL1016 con nuevas cifras)

Pekín, 9 nov (EFE).- El número de fallecidos tras el incendio registrado este domingo en un complejo de apartamentos de la ciudad de Taiyuan, capital de la provincia septentrional china de Shanxi, aumentó a 14, informaron este lunes medios estatales.

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El incendio, ocurrido en un complejo de apartamentos situado en el distrito de Yingze, se declaró hacia las 16:59 hora local (08:59 GMT) del domingo y las llamas visibles fueron extinguidas en torno a las 19:00 (11:00 GMT), mientras que las labores de búsqueda y rescate concluyeron aproximadamente una hora y media después.

Las autoridades habían informado inicialmente de que 38 personas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica y de que cinco de ellas habían fallecido.

Por el momento, no han ofrecido nuevos detalles sobre el estado de las demás personas atendidas.

Las labores de asistencia y gestión de las consecuencias del siniestro continúan, mientras se investigan las causas del incendio.

El suceso se suma a una serie de incendios mortales registrados en los últimos meses en China, entre ellos el de una empresa textil de la provincia de Cantón en septiembre, que dejó al menos ocho muertos, y el de un carguero en Qingdao ese mismo mes, en el que fallecieron 25 personas. EFE

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