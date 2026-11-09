Las firmas europeas mantienen la inversión pese a la incertidumbre geopolítica, según BEI

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Bruselas, 9 nov (EFE).- El 85 % de las empresas europeas invirtió en el último año en línea con ejercicios anteriores, y son más las firmas que prevén aumentar sus inversiones que las que planean reducirlas, pese a la incertidumbre geopolítica de los últimos meses y el enfriamiento de las perspectivas económicas, según el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

La Encuesta de Inversión de 2026 de la institución, basada en entrevistas con 14.000 compañías, subraya que las empresas europeas están tomando medidas para garantizar su seguridad económica, están capeando mejor que las de Estados Unidos las tensiones comerciales, y apuestan fuerte por la inteligencia artificial y las tecnologías limpias.

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"Las empresas europeas no se están quedando quietas frente a las perturbaciones geopolíticas, tecnologías y energéticas que estamos viendo. La inversión sigue siendo resiliente y las empresas se están adaptando", apunta una alta funcionaria del BEI, que subraya la capacidad que han demostrado para lidiar con el conflicto en Irán.

El informe aborda el efecto de las tensiones en el comercio internacional y señala que la preocupación entre las firmas europeas fue menor que entre las estadounidenses, en particular en lo que respecta a los cambios en los aranceles, que inquietan a un 81 % de las estadounidenses frente a un 51 % de las europeas.

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La preocupación también es mayor al otro lado del Atlántico sobre el acceso a componentes y equipamiento, o la logística y el transporte, mientras que el cumplimiento con las nuevas regulaciones supone un obstáculo mayor para las europeas, de acuerdo con los datos.

En este contexto, un 55 % de las empresas de la UE señala que les afecta negativamente los riesgos para la seguridad económica, como las restricciones al comercio, los ciberataques o el uso de las dependencias como arma, ante lo cual un 64 % de ellas asegura que está tomando medidas. Además, un 8 % asegura que ha sufrido algún incidente importante de ciberseguridad.

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La encuesta analiza también la adopción de la inteligencia artificial (IA) y señala que un 67 % de las empresas europeas encuestadas ya usa IA generativa, muy cerca del 71 % de las estadounidenses, una cifra que es más alta entre las grandes empresas comunitarias (74 %), que entre las pequeñas (58 %). En ambos casos, un 13 % de las firmas asegura que prevé adoptar esta tecnología el año próximo.

Un 69 % de las compañías europeas cree que el mayor beneficio de la IA será la reducción de costes y una mayor eficiencia operativa y solo un 11 % espera que ayude a aumentar las ventas o los ingresos, frente al 63 % y el 19 % en EE.UU. respectivamente, lo que para el BEI "sugiere que hay margen para un mayor uso de la IA en actividades empresariales orientadas al crecimiento" en la UE.

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El BEI destaca también el sector de la defensa, donde un 78 % de las empresas europeas plantea mantener o aumentar la inversión, una cota más alta que en otros sectores y cinco puntos superior a la del año pasado, y cuya percepción sobre el clima económico y las perspectivas a futuro son "marcadamente más positivas" que en otros sectores.

Sin embargo, el informe subraya que la financiación externa sigue siendo un "reto" para estas empresas y que, si bien las licitaciones públicas en el área de defensa "ya están estimulando la inversión", conectar ambas fuentes de financiación de manera más efectiva en la cadena de valor "será importante".

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Por otro lado, la encuesta confirma que se afianza la inversión en tecnologías limpias, que comenzó en 2022 sobre todo como respuesta a la crisis energética por la guerra en Ucrania y se ha convertido en "tendencia estructural".

Así, un 53 % de las empresas europeas usa energías renovables, frente a un 37 % en 2022 y el 24 % en Estados Unidos; y un 67 % invirtió en eficiencia energética, diez puntos porcentuales más que hace cuatro años. EFE

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