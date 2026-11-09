Muere en el hospital el autor del tiroteo en Cracovia que dejó seis muertos y tres familiares asesinados

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El hombre de 24 años responsable del tiroteo masivo perpetrado este sábado en la plaza del Mercado Principal de Cracovia ha fallecido a primera hora de este lunes en el hospital en el que se encontraba ingresado en estado crítico, según ha informado la Policía polaca.

El agresor permanecía bajo custodia hospitalaria tras resultar herido por disparos de los agentes de Policía que lo redujeron tras la masacre, habiendo sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas de urgencia que no han podido salvar su vida.

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La muerte del sospechoso se produce en el marco del segundo día de luto nacional decretado por el presidente polaco, Karol Nawrocki, y respaldado por el primer ministro, Donald Tusk, en memoria de las víctimas.

La masacre se saldó con la muerte de seis personas en la céntrica plaza cracoviana --entre ellas un ciudadano británico-- y más de una docena de heridos de diversas nacionalidades, incluidos varios efectivos policiales.

Paralelamente, la Fiscalía Nacional de Polonia investiga los hechos como un posible acto de terrorismo, al considerar que el ataque buscaba "intimidar gravemente a muchas personas".

Asimismo, las autoridades atribuyen al mismo individuo el asesinato de sus padres y de su hermana, cuyos cuerpos sin vida y con impactos de bala fueron hallados por la Policía en la vivienda familiar en Ostrowiec Swietokrzyski horas después del atentado en la capital turística.

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