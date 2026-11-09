Irak investiga un ataque contra el campo de gas de Kormor que deja un apagón en el Kurdistán

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El Gobierno de Irak ha ordenado la formación de una comisión de investigación conjunta con las autoridades de la región autónoma del Kurdistán iraquí para esclarecer las circunstancias del ataque registrado a última hora del domingo contra el campo de gas de Kormor, situado en la provincia de Suleimaniya, y que ha provocado la pérdida de hasta 2.800 megavatios en la red eléctrica regional.

El ataque se produjo a las 23.10 horas (hora local) del domingo en el distrito de Chamchamal y no ha causado víctimas mortales ni heridos, según ha detallado la Célula de Medios de Seguridad de la oficina del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraquíes, Ali Falih al-Zaidi, en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias iraquí INA.

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A consecuencia del impacto, las entregas de gas a las centrales eléctricas de Erbil, Suleimaniya, Bazian, Chamchamal y Duhok quedaron suspendidas, provocando un déficit de generación de entre 2.500 y 2.800 megavatios en el sistema eléctrico regional, según ha explicado el portavoz del Ministerio de Electricidad del Gobierno Regional del Kurdistán, Omid Ahmed.

Para mitigar el impacto del apagón y garantizar el suministro a infraestructuras críticas como hospitales y plantas de tratamiento de agua, las autoridades del Kurdistán han puesto en marcha un plan de emergencia que incluye el refuerzo de la generación a través de las presas hidroeléctricas de Dukan y Darbandiján, así como la activación de centrales preparadas para funcionar con combustibles alternativos.

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