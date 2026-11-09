Sigue la selección del jurado para el juicio por matar a 10 personas negras en Nueva York

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Nueva York, 9 nov (EFE).- La selección del jurado para el juicio contra el hombre que asesinó a diez personas negras en un supermercado de Nueva York en 2022 ha entrado en su quinta semana, y podría extenderse entre dos y tres semanas más, según explicó el abogado de los familiares de las víctimas, John Almore en un pódcast publicado este lunes.

El juez ha fijado para el 7 de diciembre el inicio del juicio contra Payton Gendron, de 23 años.

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Cincuenta personas han sido ya seleccionadas como posibles jurado, de un total de 70 que se elegirán, de las que saldrán los 12 miembros del jurado y 12 alternos para el juicio en un tribunal federal por 27 cargos, entre ellos delitos de odio racial y uso de armas de fuego, por los que podría enfrentar la pena de muerte.

Gendron, que se declaró no culpable a nivel federal, ya cumple múltiples cadenas perpetuas en Nueva York por los cargos estatales por los hechos ocurridos el 14 de mayo de 2022 cuando disparó en el supermercado Tops Friendly Markets de Buffalo, al norte del estado, matando a diez personas e hiriendo a otros tres afroamericanos.

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El abogado indicó al podcast Buffalo All Local producido por la estación de radio WBEN del estado de Nueva York, que inicialmente se distribuyeron 1.200 cuestionarios a candidatos a jurado en ocho condados al oeste de Nueva York.

Almore señaló que se están entrevistando entre 8 y 10 personas diarias, durante ocho horas, de lunes a jueves para formar parte del jurado.

El letrado comentó que por ahora solo se ha identificado a un miembro del jurado afroamericano entre los 50 ya elegidos, lo que atribuye al amplio alcance geográfico del grupo de candidatos, de ocho condados.

De acuerdo con Almore, para ser seleccionados, los miembros del jurado deben ser capaces de mantener una mente abierta con respecto a la pena de muerte y considerar todas las pruebas atenuantes presentadas.

El juicio podría extenderse entre dos y tres semanas. De ser hallado culpable, la Fiscalía ha dicho que solicitará la pena de muerte.

Gendron, que tenía 18 años cuando cometió los asesinatos, vestía entonces ropa de camuflaje y chaleco antibalas, y condujo desde una localidad rural en Nueva York hasta Buffalo, para llevar a cabo su plan que había elaborado durante meses.

Primero, disparó usando un rifle semiautomático al llegar al lugar y luego entró al supermercado donde continuó disparando y grabó todo, con una cámara que llevaba en el casco táctico.

Se declaró culpable de los cargos estatales y, desde febrero de 2023, cumple varias cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional y ahora enfrentará el juicio federal.

Aunque Nueva York no tiene la pena de muerte, el gobierno federal tiene jurisdicción para solicitarla en cualquier estado del país por presuntas violaciones de las leyes federales.

Gendron ofreció declararse culpable de los cargos federales a cambio de una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero el Departamento de Justicia rechazó la oferta. EFE