Rubio espera un G7 centrado la rendición de cuentas en la ONU y en la "súperinteligencia"

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París, 9 nov (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo este lunes a su llegada a París que espera que la reunión de ministros de Exteriores del G7 en la que va a participar sirva para hablar de la rendición de cuentas en la ONU y para impulsar una agenda en innovación que asegure el futuro de la "súperinteligencia", como se refiere la Casa Blanca a la inteligencia artificial.

Rubio viajó a París para asistir a esa reunión de dos días, la última de los jefes de la diplomacia de los siete países más ricos (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) prevista durante este año de presidencia francesa, antes de que Washington tome el relevo en 2027.

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Según indicó el secretario de Estado en la red social X, los ministros de Exteriores van a centrarse en "impulsar una verdadera rendición de cuentas en la ONU y en promover una agenda centrada en la innovación para garantizar el futuro de la superinteligencia".

Con Donald Trump en la Casa Blanca, la diplomacia estadounidense ha sido particularmente beligerante para exigir que la ONU se explique de forma pormenorizada y justifique su acción. Y, frente a una organización que es el principal instrumento del multilateralismo en política internacional, ha reclamado la supresión de varios de sus organismos y programas que considera innecesarios.

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En paralelo, ha reclamado una mayor transparencia en la gestión y que los objetivos de Naciones Unidas no se desvíen y, sobre todo, no contradigan los que define por interés propio Washington, que se ha mostrado muy remiso al mismo tiempo a aceptar la supervisión internacional.

En cuanto a la cuestión de garantizar el futuro de la inteligencia artificial (IA) -que Trump intenta renombrar como "súperinteligencia"- con una agenda de innovación, cobra un eco particular en un momento en que hay cada vez más llamamientos, por parte de muchos países (incluidos otros socios del G7) para regular esa tecnología.

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Estados Unidos es el campeón mundial de la IA y Trump uno de sus grandes valedores, con una gran proximidad con los gigantes tecnológicos.

Antes de salir de Estados Unidos, el viernes pasado el departamento de Estado ya había avanzado que la intención de Rubio en París era promover "los intereses estadounidenses en sus encuentros con sus homólogos".

El encuentro, inicialmente programado en la ciudad de Marsella (sur de Francia) pero al final trasladado a París por razones "logísticas y operativas", también contará con la presencia de los responsables diplomáticos de cinco países invitados: Ucrania, Brasil, Arabia Saudí, Corea del Sur y Egipto.

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En la primera sesión de esta mañana y luego en las entrevistas bilaterales previstas por la tarde se abordarán cuestiones de la actualidad internacional y en particular la guerra en Ucrania, en vísperas de las conversaciones en Abu Dabi a partir del martes entre Moscú y Kiev a iniciativa de Washington, y la guerra en Oriente Medio.

Cuestiones en las que los socios de Estados Unidos podrán evaluar si se ha producido un cambio de orientación tras las elecciones de la semana pasada en el que el partido de Trump sufrió un severo revés en las urnas, que ha conducido a una pérdida de la mayoría de la que disponía en la Cámara de Representantes y en el Senado.

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Francia, además, quiere aprovechar la reunión para consolidar iniciativas impulsadas durante su presidencia, entre ellas una red de puertos del G7 y países asociados para combatir el narcotráfico y mejorar la seguridad marítima, así como un mapa mundial de reservas humanitarias para coordinar la respuesta ante crisis y catástrofes. EFE