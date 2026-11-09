Andrea Molina presume de su espectacular barriga mientras afronta la recta final de su embarazo junto a su familia

09/11/2026 Andrea Molina presume de su espectacular barriga EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Andrea Molina cuenta los días para convertirse en madre por primera vez y cada vez es más evidente lo avanzada que está su embarazo. La hija de Lydia Bosch y Miky Molina ha vuelto a presumir de su barriguita premamá, que ya luce muy prominente, en una imagen familiar que ha compartido su hermana, Ana Martín, en sus redes sociales.

En la fotografía, publicada este domingo, se puede ver a la futura mamá junto a su madre, su abuela y su hermana en un ascensor. Las cuatro aparecen sonrientes y muy unidas, con la futura mamá en el centro de todas las miradas por su avanzado estado de gestación. Una estampa familiar con la que han dejado ver la felicidad con la que esperan la llegada del nuevo miembro de la familia.

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La actriz ya había presumido de embarazo en público el pasado miércoles, cuando acudió al estreno de Kurios-Gabinete de curiosidades, el espectáculo de Cirque du Soleil. Andrea posó ante los fotógrafos con una gran barriga premamá y una sonrisa que reflejaba la ilusión que vive en esta nueva etapa junto a su pareja, Juan Fernández, integrante del grupo Marlon.

La pareja espera un niño cuyo nacimiento está previsto para principios de diciembre. De cumplirse las previsiones, la joven se convertirá en madre primeriza en las próximas semanas, mientras su familia aguarda con ilusión la llegada del bebé.