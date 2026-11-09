El Kremlin descarta la participación europea en las negociaciones de Abu Dabi

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Moscú, 9 nov (EFE).- El Kremlin descartó hoy la participación de representantes de la Unión Europea (UE) en las negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos previstas para los próximos martes y miércoles en Abu Dabi.

"Lo que vaya a pasar en Abu Dabi a lo largo de los próximos días son negociaciones tripartitas entre Rusia y Ucrania, con la mediación de EE.UU.", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

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Añadió que "tanto EE.UU. como Ucrania tienen sus propios canales de comunicación con la UE".

"Aparentemente, ellos están estableciendo su propio canal de comunicación y coordinación", destacó.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este lunes que la UE "estará presente" en las negociaciones en Abu Dabi.

Von der Leyen informó, a través de un comunicado, de que había mantenido una llamada con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, previa a su visita a la región del Mar Negro, que inicia hoy.

"Hemos hablado de los esfuerzos de paz en curso y de las conversaciones que tendrán lugar esta semana en Abu Dabi, donde la UE estará presente junto a nuestros socios", afirmó.

Anteriormente, el Kremlin anunció los cinco miembros de la delegación rusa para las próximas negociaciones.

Como ocurrió en la última ronda celebrada en Ginebra, el jefe del grupo será el asesor presidencial Vladímir Medinski, quien también representó a Rusia en dos reuniones tripartitas celebradas en 2025.

Le acompañarán los viceministros de Exteriores Serguéi Riabkov y Mijaíl Galuzin; el jefe de la inteligencia militar, Ígor Kostiukov —quien lideró la delegación en la ronda celebrada en enero en Estambul—, y su adjunto Yuri Zhigarlovski.