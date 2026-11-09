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China rechaza un supuesto plan de espionaje contra el fundador de Nvidia

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Las autoridades de China han rechazado este lunes las acusaciones vertidas contra el Gobierno chino, al que han acusado de estar detrás de la relación extramatrimonial entre el fundador y director ejecutivo del gigante estadounidense Nvidia, Jensen Huang, y una empresaria investigada por supuestamente espiar para Pekín.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha tildado este tipo de acusaciones de "infundadas" y ha asegurado que no son más que una "pura invención". "Ya nos hemos pronunciado sobre este asunto anteriormente. La narrativa de un supuesto espía chino no es más que una difamación y un ataque sin fundamento alguno", ha declarado.

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Sus palabras llegan después de que el consejo de administración de la empresa anunciara la apertura de una investigación a raíz de informaciones publicadas por medios de comunicación que apuntaban a una posible "operación de Inteligencia extranjera" en lo referente a la relación entre los dos.

La decisión del consejo de administración fue adoptada después de que el propio Huang reconociera haber sido infiel a su esposa y haber mantenido una relación con una mujer que, según las autoridades estadounidenses, estaría vinculada con la Inteligencia china.

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La mujer en cuestión es la empresaria china Alice Huang --asentada en Singapur y cuya compañía está vinculada al comercio de chips de inteligencia artificial-- y se encontraba bajo vigilancia de los servicios secretos estadounidenses.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido al empresario y ha afirmado que debería permanecer en su cargo al frente de la compañía tras admitir haber mantenido la relación extramatrimonial.

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