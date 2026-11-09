Agencias

República Dominicana acogerá Reunión Interamericana de Autoridades Electorales

Guardar

Santo Domingo, 9 nov (EFE).- La República Dominicana acogerá del 11 al 13 de noviembre la XIX Reunión Interamericana de Autoridades Electorales, principal foro de diálogo y cooperación entre los organismos electorales de las Américas, informaron este domingo sus organizadores.

La Junta Central Electoral (JCE) destacó en un documento que ese organismo y el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), serán los responsables de la reunión, que contará con el apoyo de los gobiernos de Canadá y Suiza.

PUBLICIDAD

Este encuentro, a celebrarse en un hotel de Santo Domingo, reunirá a autoridades electorales de la región con el objetivo de intercambiar experiencias, analizar los principales retos del continente y fortalecer la resiliencia de los sistemas democráticos, agregó la institución.

Durante las jornadas los participantes abordarán temas prioritarios para la integridad de los procesos comiciales, como el financiamiento político-electoral, la tecnología electoral, la ciberseguridad, la inteligencia artificial (IA) y la lucha contra la desinformación. Habrá representación de 25 países y 35 organismos electorales,

PUBLICIDAD

El programa incluye una conferencia magistral del catedrático de la Universidad de Stanford (EE.UU.), Alberto Díaz-Cayeros, que versará sobre el desafío de garantizar una competencia electoral equitativa, la inteligencia estratégica para organismos electorales y el impacto de la desinformación y la inteligencia artificial en el comportamiento humano.

También se desarrollará un taller práctico sobre construcción de resiliencia electoral mediante el diálogo, la negociación y la mediación, facilitado por expertos de la francesa Universidad de Notre Dame.EFE

El Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), de la OEA desarrolla y mantiene un servicio permanente y profesionalizado de observación y cooperación técnica electoral para los países miembros, basado en un trabajo de mejoramiento continuo y en la consolidación de procedimientos y prácticas en la materia.EFE

Últimas Noticias

Fiscalía paraguaya registra viviendas de Peña y del exjefe del Banco Central por caso Ueno

Infobae

Auditoría de México investiga con "informantes" denuncias de corrupción en ente electoral

Infobae

La feria del libro más antigua de Perú reunirá a doscientos autores, entre ellos de México y Argentina

Infobae

Wall Street cierra en verde y Nasdaq repunta un 2,7 % tras el batacazo poselectoral

Infobae

EE.UU. elogia a República Dominicana por el cierre de una empresa china que operaba ilegal

Infobae