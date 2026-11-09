Wall Street cierra en verde y Nasdaq repunta un 2,7 % tras el batacazo poselectoral

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Nueva York, 9 nov (EFE).- Wall Street cerró en verde este lunes, con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, avanzando más de 1.100 puntos y el índice tecnológico Nasdaq repuntando un 2,7 % después del batacazo de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) tras las elecciones.

Al toque de la campana, el Dow Jones ganó un 2,15 %, hasta los 52.389 puntos; el selectivo S&P 500 creció un 2,34 %, hasta los 7.549 enteros; y el Nasdaq avanzó un 2,74 % hasta las 25.253 unidades. EFE

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