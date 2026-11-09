Fiscalía paraguaya registra viviendas de Peña y del exjefe del Banco Central por caso Ueno

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Asunción, 9 nov (EFE).- La Fiscalía de Paraguay ordenó este lunes el registro de las viviendas en Asunción del expresidente Santiago Peña y del extitular del Banco Central Carlos Carvallo, ambos bajo prisión preventiva tras ser causados de vínculos con el intervenido Ueno bank.

Una comitiva fiscal encabezó el operativo, un día después de que fuese allanada una lujosa vivienda de verano de Peña en la ciudad de San Bernardino (centro), ubicada a unos 50 kilómetros de Asunción, dijeron a EFE fuentes del Ministerio Público.

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Las acciones judiciales hacen parte de las investigaciones por el caso Ueno bank, una entidad sometida a un proceso de resolución por el Banco Central de Paraguay (BCP) por problemas de solvencia.

La caída de Ueno afectó a unos 2,9 millones de clientes y generó preocupación por la recuperación de unos 800 millones de dólares de instituciones públicas depositados en la entidad, en su mayoría recursos pensionales.

El escándalo por el cierre de Ueno salpicó a Peña, quien fue destituido y luego detenido el pasado viernes.

Un día después, el exgobernante fue imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, por lo que un juez ordenó su prisión preventiva en el Regimiento de Escolta Presidencial, una unidad militar en Asunción.

Carvallo, quien presidió la Financiera Ueno, de la que nació Ueno bank, antes de ser nombrado en 2023 titular del Banco Central, es acusado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor.

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El ahora exfuncionario renunció el mismo día de la intervención del banco y el pasado viernes se entregó a las autoridades.EFE