Muere una mujer de 82 años en un ataque ruso cerca de Kiev

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Las autoridades ucranianas han denunciado este lunes la muerte de una persona, una mujer de 82 años, y otros dos heridos a causa de un ataque perpetrado por el Ejército ruso contra Vishgorod, cerca de la capital del país, Kiev.

El gobernador de la provincia de Kiev, Timur Tkachenko, ha informado del suceso en sus redes sociales, donde ha trasladado sus condolencias a los familiares de esta mujer, víctima de "un ataque enemigo" que ha destruido una vivienda de dos plantas y un garaje.

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Asimismo, ha indicado que uno de los heridos tiene un "traumatismo por explosión, quemaduras en la cara y una herida cortante en el pie", si bien no ha requerido hospitalización, mientras que aún "se está determinando el estado y la naturaleza de las lesiones de la otra persona herida".

También se han registrado daños en un bloque de pisos y un vehículo a causa de la "onda expansiva", ha agregado Tkachenko.