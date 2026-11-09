Fuerzas leales al Gobierno yemení anuncian avance de sus posiciones cerca de Bab al Mandeb

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Saná, 9 nov (EFE).- Las fuerzas leales al Gobierno del Yemen reconocido internacionalmente anunciaron este lunes que han tomado posiciones hutíes en el oeste de la provincia de Lahj, junto al estrecho de Bab al Mandeb, en una ofensiva que se saldó con decenas de combatientes rebeldes muertos y heridos.

En un comunicado, las Fuerzas del Escudo de la Nación indicaron que unidades de asalto atacaron posiciones fortificadas de los hutíes en la zona de Al Mahawilah, en la provincia suroccidental de Lahj, infligiendo numerosas bajas, cuya cifra no detallaron, y destruyendo material militar.

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El comunicado indicó que los combatientes hutíes huyeron de las posiciones, dejando los cadáveres de los combatientes muertos "esparcidos por los barrancos y valles de las montañas".

Las fuerzas afirmaron que su objetivo era expulsar a los combatientes hutíes de posiciones estratégicas, asegurar las líneas del frente y consolidar el control del Gobierno.

Los hutíes no han reaccionado de momento sobre estos avances y bajas.

Estos choques se producen mientras las formaciones alineadas con el Gobierno continúan las operaciones terrestres en varios frentes en el marco de la operación 'Amanecer del Yemen', lanzada el 5 de octubre por el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial, Rashad al Alimi, en respuesta a la ofensiva de los hutíes en la provincia de Taiz y en la costa del mar Rojo.

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La campaña tiene como objetivo restablecer las instituciones estatales y extender la autoridad del Gobierno por todo el país, incluidas las zonas controladas por los hutíes.

Las Fuerzas del Escudo de la Nación, aliadas del Gobierno yemení, han sido una de las principales formaciones implicadas en las ofensivas del sur y el oeste, operando junto a las Brigadas Gigantes y otras unidades alineadas con el Ejecutivo internacionalmente reconocido.

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En octubre, estas fuerzas anunciaron avances en el frente de Kahbub, cerca del estratégico estrecho de Bab al Mandeb, mientras que las tropas gubernamentales también lanzaron una ofensiva para recuperar el distrito de Al Waziyah, en Taiz.

Las Fuerzas del Escudo de la Nación se crearon en 2023 bajo la autoridad del presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial y cuentan con el respaldo de Arabia Saudí.

El Yemen se encuentra sumido en un conflicto desde que los hutíes tomaron Saná y otras zonas en 2014. La última escalada comenzó en septiembre de 2026, tras un periodo de relativa calma bajo una tregua negociada por la ONU que entró en vigor en 2022. EFE

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