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Detenido en Eivissa por herir con arma blanca a su compañero de piso

11/06/2021 Sucesos.- Detenido en Eivissa por herir con arma blanca a su compañero de piso. La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Sant Josep, ha detenido a un hombre, de 34 años y nacionalidad colombiana, como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio en Sant Josep de Sa Talaia contra su compañero de piso después de haberle herido con un arma blanca. SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES AUTONOMÍAS GUARDIA CIVIL
11/06/2021 Sucesos.- Detenido en Eivissa por herir con arma blanca a su compañero de piso. La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Sant Josep, ha detenido a un hombre, de 34 años y nacionalidad colombiana, como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio en Sant Josep de Sa Talaia contra su compañero de piso después de haberle herido con un arma blanca. SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES AUTONOMÍAS GUARDIA CIVIL
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La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Sant Josep, ha detenido a un hombre, de 34 años y nacionalidad colombiana, como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio en Sant Josep de Sa Talaia contra su compañero de piso después de haberle herido con un arma blanca.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos se desarrollaron en la madrugada del 7 de noviembre, cuando los agentes recibieron un aviso de la central informando de que se había producido una agresión con arma blanca en la vía pública.

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Personados en el lugar, observaron a un varón con una herida de arma blanca en el costado y acompañado por su pareja. Inmediatamente, cortaron la hemorragia hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Entrevistados con la víctima y con su acompañante, éstos comunicaron a los agentes que el autor se encontraba en el domicilio que comparten y que la agresión se habría producido tras una discusión.

Minutos más tarde, los servicios sanitarios trasladaron a la víctima hasta el Hospital de Can Misses donde fue intervenido de urgencia.

Los agentes de la Guardia Civil junto con la Policía Local del municipio se trasladaron al domicilio y, tras verificar lo ocurrido, procedieron a la detención del varón.

Los agentes hallaron en una de las estancias un cuchillo con restos de sangre. El detenido, junto con las diligencias instruidas han sido puestas a disposición judicial.

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