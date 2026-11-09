Lunes, 9 de noviembre de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 9 nov (EFE).-

Antalya (Turquía).- La cumbre climática de la ONU (COP31) comienza este lunes en Antalya con el reto de acelerar la transición hacia energías limpias, en un momento en el que las guerras y las tensiones comerciales dificultan la cooperación y los países más vulnerables reclaman más ayuda para afrontar los efectos del calentamiento.

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Ginebra.- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) presenta en Ginebra su informe "Estado del Clima 20026", que revelará si este año será o no el más caliente registrado y profundizará en el impacto del fenómeno de El Niño y las temperaturas del mar, lo que ofrecerá la base científica para las decisiones que se tomen en la COP31 sobre cambio climático.

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Buenos Aires.- El papa León XIV oficia una misa multitudinaria en Buenos Aires, ante el monumento a los españoles de la gran avenida Libertador, entre otras actividades de su segunda jornada en Argentina.

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Lima.- La aerolínea chilena Latam presenta el avión que trasladará al papa León XIV en su visita apostólica a Perú, como parte de su primera gira por América Latina, que incluye también a Uruguay y Argentina.

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Miami/ Pekín - El pulso tecnológico entre EE. UU. y China entra en una nueva fase después de que el gigante Nvidia anunciara que investigará a su propio director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió haber mantenido un romance con una supuesta espía de Pekín, poco antes de que los líderes de ambos países se reúnan de nuevo en China.

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Callao (Perú).- La estatua más grande del mundo en honor al papa León XIV, de 14 metros de altura, es inaugurada en una ceremonia a menos de 48 horas de que llegue el pontífice para iniciar su visita apostólica a Perú, el país que marcó su carrera pastoral y del que adoptó su nacionalidad.

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Asunción.- Maestros del sector público en Paraguay protestan para exigir la devolución de millonarios fondos de las cajas de pensiones depositados en el extinto Ueno bank, intervenido por problemas de insolvencia.

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París - El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reúne a sindicatos y patronal por la mañana para abordar el poder adquisitivo y los salarios, tras varias jornadas de movilizaciones convocada por los sindicatos, y a los representantes estudiantiles por la tarde para tratar de dar nuevas respuestas a sus reivindicaciones.

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París.- Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 se reúnen este lunes y martes en París, en un encuentro al que está previsto que asista el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio y con las crisis de Ucrania y Oriente Medio, y la Inteligencia Artificial en el centro de los debates.

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Washington.- El Congreso de Estados Unidos entra en los dos últimos meses de la actual legislatura, antes de que los miembros elegidos en las elecciones de medio mandato tomen posesión en enero.

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Ciudad de Panamá.- La comisión panameña encargada de investigar y esclarecer el número de víctimas que dejó la invasión de EE.UU. a Panamá en diciembre de 1989 entrega a los familiares los restos de un joven de 21 años desaparecido durante esa acción militar.

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Taipéi.- El pulso tecnológico entre EE. UU. y China entra en una nueva fase después de que el gigante Nvidia anunciara que investigará a su propio director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió haber mantenido un romance con una supuesta espía de Pekín, poco antes de que los líderes de ambos países se reúnan de nuevo en China.

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Bruselas.- Reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo), con la asistencia del titular español, Carlos Cuerpo y que permitirá un primer intercambio sobre las candidaturas que optan a suceder a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en febrero próximo.

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Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) intentarán cerrar un acuerdo sobre la nueva directiva que persigue subir los impuestos especiales que se aplican al tabaco e incluir en su ámbito nuevas formas de consumo como los cigarrillos electrónicos, los vapeadores o las bolsas de nicotina.

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Moscú.- El último periódico independiente de Rusia, Nóvaya Gazeta, enemigo acérrimo del Kremlin y contrario a la guerra en Ucrania, cierra sus puertas bajo presiones de las fuerzas de seguridad.

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Jericó.- La ciudad palestina de Jericó, una de las menos castigadas por la violencia colona, vive desde hace cinco días un episodio inédito: ocho casas han sido ocupadas por familias de colonos que aseguran haberlas comprado, en una polémica operación acompañada de la expulsión a pedradas de setenta palestinos beduinos que ahora malviven en un barrizal cercano.

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Pekín.- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó un 0,7 % interanual en octubre, lo que supone una ralentización de 0,2 puntos porcentuales con respecto al 0,9 % anterior, mientras los precios industriales siguen al alza ante los mayores costes energéticos.

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La Habana.- Cuba presenta la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), uno de los que desaparece tras la reducción del Ejecutivo de La Habana a veinte ministerios, medida que entra en vigor este lunes con el objetivo de atemperarse a la histórica crisis del país.

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Manila.- Ciudadanos de Manila se han congregado para expresar su rechazo a los acuerdos de seguridad entre Estados Unidos y Filipinas, así como a iniciativas como la llamada "Pax Silica", que busca congregar a diversos países para garantizar las cadenas de suministro globales.

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Londres.- El actor y humorista británico Russell Brand recibe su sentencia en el tribunal de Southwark en Londres, tras ser declarado culpable el pasado jueves de un delito de violación y otros tres de agresión sexual cometidos contra varias mujeres a lo largo de su carrera.

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Nom Pen.- Funcionarios gubernamentales, diplomáticos y ciudadanos han participado en la ceremonia de celebración del 73º Día de la Independencia en el Monumento a la Independencia en Nom Pen, fecha que conmemora la independencia de Camboya de Francia en 1953.

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Katmandú.- Devotos celebran este lunes la festividad de "Gai Puja", también conocida como el Día de Adoración a la Vaca, fecha en la que se venera a las vacas al considerarlas encarnaciones de la deidad Laxmi, divinidad de la riqueza.

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Tokio.- Los Castellers de Vilafranca llevan a cabo una actuación especial en Tokio, en el marco de una gira en Japón en la que llevan a unos 200 integrantes, y en la que también han realizado una actuación conjunta con los Castellers de Tokyo.

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Moscú - El último periódico independiente de Rusia, Nóvaya Gazeta, enemigo acérrimo del Kremlin y contrario a la guerra en Ucrania, cierra sus puertas bajo presiones de las fuerzas de seguridad.

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cdp/rmgEFE

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