Los nuevos inversores europeos elevan la competencia por los activos inmobiliarios de calidad en España

22/04/2026 Monedas de euro. ECONOMIA

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España continúa consolidándose como un polo atractivo para la inversión inmobiliaria europea y los inversores internacionales siguen poniendo sus ojos en nuestro país, según se desprende del último análisis de la consultora inmobiliaria Laborde Marcet.

El documento ha constatado que entre los perfiles que están estudiando nuevas oportunidades destacan los fondos que buscan diversificar fuera de sus mercados de origen y las SCPI francesas interesadas en ampliar su exposición geográfica y sectorial.

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"Está aumentando la competencia por los activos de calidad, aunque el interés se concentra en inmuebles capaces de cumplir criterios muy concretos de ubicación, rentabilidad, duración de los contratos y solvencia de los inquilinos", ha afirmado la consultora sénior de mercados de capital de Laborde Marcet, Clara Herrero Earl.

Los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa para el primer semestre de 2026 muestran que la inversión extranjera bruta, excluidas las entidades de tenencia de valores extranjeros, alcanzó los 12.446 millones de euros, un 31,2% más interanual. La inversión destinada a capital y patrimonio ascendió a 11.891 millones, con un avance del 42,1%.

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En el ámbito inmobiliario, la inversión extranjera directa en actividades inmobiliarias se situó en 2025 en 2.540 millones de euros, un 7,3% más que el año anterior. Dentro de esta categoría, el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia concentró 1.682 millones, un 15,6% más.

Estas estadísticas recogen inversión directa declarada y no equivalen al volumen total de compraventas de activos, pero Laborde Marcet ha indicado que esto revela el creciente peso del capital internacional vinculado al sector.

"La entrada de nuevos inversores europeos aumenta la competencia por el producto de calidad. La clave está en entender qué activos encajan realmente en la estrategia de cada inversor", ha explicado Herrero Earl.

LAS SCPI FRANCESAS AMPLÍAN SU RADIO DE INVERSIÓN

Entre los perfiles que están ganando presencia se encuentran las SCPI, vehículos franceses de inversión inmobiliaria colectiva que canalizan el ahorro de particulares hacia activos destinados al alquiler.

El mercado de SCPI cerró 2025 con 232 vehículos y una capitalización de 89.090 millones de euros, frente a los 88.540 millones registrados un año antes. Su captación neta aumentó desde los 3.530 hasta los 4.560 millones de euros.

En el primer semestre de 2026, las SCPI captaron 2.700 millones de euros en términos brutos, un 2,6% más interanual, mientras que la captación neta alcanzó los 2.200 millones, con un incremento del 2,5%.

Esta tendencia hacia una mayor diversificación favorece la búsqueda de oportunidades fuera de Francia y permite distribuir la exposición entre diferentes países y tipologías inmobiliarias. Algunas SCPI priorizan oficinas o locales comerciales, mientras que otras analizan activos logísticos, hoteles, centros sanitarios, espacios educativos o inmuebles vinculados a actividades económicas específicas.

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"Los tickets de inversión, los objetivos de rentabilidad, las políticas de endeudamiento y los procedimientos internos de aprobación pueden variar considerablemente entre vehículos", ha apuntado Herrero Earl.

Además, las dificultades que todavía presenta parte del mercado francés de oficinas están reforzando el análisis de la calidad de los ocupantes, los plazos de realquiler y la capacidad de los activos para mantener sus ingresos.

EL MERCADO EVOLUCIONA HACIA PROCESOS SEGMENTADOS

La incorporación de nuevos inversores europeos incrementa las posibilidades de encontrar compradores para activos bien ubicados, arrendados mediante contratos sólidos y con flujos de ingresos previsibles. Al mismo tiempo, obliga a estructurar con mayor precisión los procesos de venta.

Para Laborde Marcet, enviar una "oportunidad indiscriminadamente al mayor número posible de inversores" no garantiza un mejor resultado. La eficacia del proceso depende de identificar qué compradores están en disposición de comprender el activo, cómo encaja este en su estrategia y qué documentación necesitan para evaluarlo.

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"El mercado español no solo está recibiendo más interés internacional. También evoluciona hacia procesos más segmentados, en los que conocer la estrategia real de cada inversor y dirigir cada activo hacia los compradores con mayor encaje se convierte en un factor determinante para generar competencia y maximizar el resultado de la venta", ha sostenido la directiva de Laborde Marcet.