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Los hospitales madrileños mantienen ingresados a 18 heridos del accidente de Urda, uno de ellos en la UCI

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Los hospitales de la Comunidad de Madrid mantienen ingresados a 18 heridos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), uno de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Ramón y Cajal, según el último balance de la Consejería de Sanidad.

Los otros 17 pacientes permanecen ingresados en planta en distintos centros hospitalarios de la región. En concreto, cuatro se encuentran en el Hospital 12 de Octubre, tres en la Fundación Jiménez Díaz y otros tres en el Ramón y Cajal.

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Además, el Hospital Gregorio Marañón cuenta con dos pacientes ingresados, al igual que La Princesa, mientras que el Hospital Clínico y el de Torrejón mantienen a un herido cada uno. Por su parte, el Hospital Puerta de Hierro atiende a otro paciente.

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