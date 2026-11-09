Merz propone a la conservadora Ilse Aigner para la Presidencia de Alemania con el apoyo del SPD

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El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha propuesto este lunes a la conservadora de la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) Ilse Aigner, actual presidenta del Parlamento del estado federado homónimo, como candidata para convertirse en la próxima presidenta del país, lo que la convertiría en la primera mujer en ocupar dicho cargo.

La decisión, tomada tras obtener el visto bueno de los socialdemócratas, ha llevado a Merz a presentar la propuesta a la dirección de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) tras una reunión de la ejecutiva celebrada en Berlín y en la que ha participado también Aigner.

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Si Aigner resultara elegida, sería la primera mujer y la primera política de la rama bávara de los conservadores en ocupar el cargo de jefa de Estado.

Los partidos de la actual coalición de Gobierno --CDU/CSU y SPD-- cuentan con una mayoría de unos 50 votos en la Asamblea Federal, que elegirá al sucesor o sucesora del actual presidente, Frank-Walter Steinmeier, el próximo 30 de enero.

La Presidencia alemana es un cargo principalmente representativo y su titular es elegido por todos los miembros del Bundestag (Cámara Baja del Parlamento), junto con un número igual de representantes designados por los parlamentos de los 16 estados federados.

La CSU lleva mucho tiempo apoyando a Aigner, y ahora la presidencia del SPD también ha respaldado la candidatura. "Es una política con experiencia y con los pies en la tierra, y cuenta con la importante capacidad de unir a las personas más allá de las fronteras partidistas y sociales", ha argumentado el partido.

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De momento, los Verdes han manifestado también su apoyo, por lo que es muy probable que la votación salga adelante con éxito en la primera vuelta.