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La FIFA visita el Camp Nou como parte del camino al Mundial 2030

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La delegación de la FIFA encargada del seguimiento del Mundial 2030 que organizará España junto a Portugal y a Marruecos visitó este lunes el Spotify Camp Nou junto al equipo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La FIFA continuó su visita por las ciudades españolas candidatas a ser sedes del Mundial de 2030, tras estar la semana pasada en Bilbao y San Sebastián. La delegación de la RFEF y el equipo del organismo que rige el fútbol mundial compartió una jornada de trabajo en el Camp Nou con instituciones públicas.

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El FC Barcelona ejerció de anfitrión del encuentro y mostró las instalaciones de un estadio que está en proceso de renovación y ampliación, una obra que está prevista termine a principios de 2028 y que culminará con un estadio de capacidad para más de 100.000 espectadores.

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