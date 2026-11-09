Irán responde a Rubio que su plan es el "más razonable" para poner fin a la guerra

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Teherán, 9 nov (EFE).- Irán respondió este lunes al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que lo “inaceptable” es que Irán rechace defender sus intereses y mantuvo que su plan para poner fin a la guerra es el “más razonable” después de que el estadounidense calificase de “inaceptables” las demandas de la República Islámica.

“En cuanto a que hayan calificado las exigencias de Irán de inaceptables o irracionales, habría que preguntarse si, desde su punto de vista, lo razonable sería que Irán renunciara a defender los derechos e intereses legítimos de su pueblo y solo entonces considerarían razonables a los iraníes”, dijo en una rueda el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

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El diplomático se preguntó qué tiene de "irracional o ridículo” que Teherán exija que Washington detenga las sanciones económicas, levante el bloqueo naval contra los buques iraníes o ponga fin a la guerra en todos los frentes en Oriente Medio, entre otras demandas.

"La propuesta iraní sigue sobre la mesa como el plan más razonable posible", sostuvo.

Al mismo tiempo, defendió las demandas iraníes: "lo irracional y ridículo es que Estados Unidos ataque a Irán en medio de unas negociaciones”, mantuvo.

Estados Unidos e Israel comenzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero cuando Teherán y Washington continuaban negociando.

"Nuestra postura sobre las negociaciones es completamente clara y transparente. La propuesta iraní, conocida como el plan de dos días de Irán, constituye por sí misma la máxima expresión de la buena voluntad iraní”, aseguró.

El diplomático reiteró que si Estados Unidos cumple con sus siete demandas “en un plazo de dos días la región será testigo de acontecimientos positivos y la seguridad regresará al estrecho de Ormuz”.

Bagaei respondía así a Rubio, quien dijo ayer que que las negociaciones de Washington con Irán para terminar la guerra “no han sido productivas” porque la República Islámica tiene demandas “inaceptables”.

“En este momento no ha sido muy productivo (el diálogo) porque las exigencias iraníes no solo son simplemente inaceptables, sino que en algunos casos también resultan aberrantes, ridículas y francamente nada realistas», declaró el funcionario estadounidense.

Ocho meses después del inicio de la ofensiva estadounidense e israelí, la guerra está en un punto muerto, sin grandes operaciones militares ni avances en las negociaciones de paz, mientras Irán sigue atacando buques en el estrecho de Ormuz. EFE

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