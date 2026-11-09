Infografías del lunes 9 de noviembre de 2026

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COP31 CLIMA - La COP31 comienza en Antalya (Turquía) con el desafío de acelerar la transición hacia energías limpias, reducir las emisiones y aumentar la financiación climática, en un contexto de tensiones geopolíticas y comerciales que dificultan la cooperación internacional.

AUTOMOVILISMO GP SAO PAULO - Lando Norris (McLaren) logró su tercera victoria de la temporada de Fórmula 1 en un Gran Premio de São Paulo marcado por la lluvia y los cambios de estrategia. Max Verstappen terminó segundo e Isack Hadjar completó el podio, mientras Mercedes aseguró su noveno título de constructores. EFE

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