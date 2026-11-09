Meta expande su tecnología de estimación de edad con IA a nivel mundial, que también llegará a Threads

Guardar

Meta ha expandido su tecnología de estimación de edad mediante inteligencia artificial (IA) a nivel mundial, con lo que incluirá a "millones de adolescentes más" en las protecciones de cuentas para adolescentes en Instagram, además de extender estas capacidades a Threads a finales de este año.

La compañía liderada por Mark Zuckerberg inició hace en 2025 el uso de tecnología de IA para identificar de forma proactiva las cuentas que pertenecen a usuarios adolescentes (entre 13 y 17 años) e incluirlas de forma automática en la configuración de Cuentas para Adolescentes en Instagram.

PUBLICIDAD

Tras su implementación en Estados Unidos, Australia, Canadá y el Reino Unido, Meta decidió extender su uso en los 27 países de la Unión Europea, incluyendo a España y a Brasil, tanto para Instagram como para Facebook.

Ahora, Meta ha anunciado que ha extendido a nivel global la tecnología de estimación de edad mediante IA, con el objetivo de que millones de adolescentes más queden protegidos por las Cuentas para Adolescentes, como ha subrayado en un comunicado.

PUBLICIDAD

Este sistema se basa en un método para identificar cuentas de personas que parecen adolescentes, aunque hayan puesto una fecha de nacimiento que corresponda a un adulto. Tras ello, introduce en estas cuentas las protecciones de las Cuentas para Adolescentes, que limitan automáticamente quién pueden contactarles, qué contenido ven y cuánto tiempo pasan en las aplicaciones, entre otras cuestiones.

LA ESTIMACIÓN DE EDAD TAMBIÉN LLEGARÁ A THREADS

Siguiendo esta línea, Meta también ha dado a conocer que continuará extendiendo el despliegue de esta tecnología en Facebook y, a finales de este año, comenzará a lanzar una tecnología similar para Threads a nivel global.

Por otra parte, la compañía ha detallado que, durante este mes en Estados Unidos, los padres de menores con una cuenta de adolescente asociada comenzarán a ver en Instagram un vídeo informativo en el 'feed' que explicará cómo se utilizan protecciones acordes a su edad y cómo pueden ayudar a corroborar que la edad de los menores sea la adecuada.

PUBLICIDAD

Al respecto, en el caso concreto de los padres en Australia, Meta ha anunciado que comenzará a utilizar la "señal de rango de edad" que ofrece Apple en su tienda de aplicaciones como método adicional a sus controles de edad. Este método se basa en que, cuando un padre configura el móvil de su hijo, la tienda de aplicaciones puede confirmar la edad del usuario y asignarle un rango de edad.

Luego, cada vez que el adolescente descargue una aplicación, Apple le pasa ese rango de edad al desarrollador, en este caso Meta, para confirmar si el adolescente cumple con el requisito de edad de la aplicación.

Todas estas mejoras en la identificación de edad para menores se enmarcan en un acuerdo con 52 fiscales generales por el que Meta aseguró en agosto de este año que invertiría en tecnología más potente para detectar cuentas de menores de 13 años y mejorar la identificación de cuentas de entre 13 y 17 años.

PUBLICIDAD

Finalmente, Meta también ha hecho un llamamiento a plataformas del sector como TikTok y YouTube, para que adopten estas mismas prácticas.