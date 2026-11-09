Fundado por Gorbachov y censurado por Putin: el periódico Nóvaya Gazeta cierra sus puertas

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Moscú, 9 nov (EFE).- El último baluarte de la prensa libre en Rusia, Nóvaya Gazeta, enemigo acérrimo del presidente ruso, Vladímir Putin, y contrario a la guerra en Ucrania, cerró este lunes literalmente sus puertas bajo las presiones de las fuerzas de seguridad.

"El periódico cierra, pero Nóvaya Gazeta no muere, ya que los periodistas siguen", dijo Serguéi Sokolov, director del rotativo.

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Sus redactores se despidieron este lunes entre lágrimas del edificio que fue su hogar desde 1993, cuando lanzaron su primer número con la ayuda del último dirigente soviético, Mijaíl Gorbachov, que los ayudó a comprar sus primeros ordenadores.

De hecho, la placa del periódico en la portada del edificio ya ha sido sustituida por otra que reza: "Aquí vivió Nóvaya Gazeta".

Sokolov y uno de los fundadores de Nóvaya, Dmitri Murátov, galardonado con el Nobel de la Paz en 2022, presidieron la última reunión del consejo de redacción, a la que invitaron a la prensa extranjera.

Ante una nube de cámaras, hablaron sobre las publicaciones que serán incluidas en el último número, que saldrá próximamente. No faltaron las críticas al poder, mientras algunos de los presentes no pudieron contener la emoción.

"Hay otras formas de vida aparte de las que propone el poder", dijo Sokolov sobre el futuro de la plantilla, esperanzada de poder seguir trabajando.

La redacción ya estaba prácticamente vacía, ya que han pasado casi dos semanas de mudanza desde que Murátov anunciara el cierre de uno de los periódicos más influyentes de la Rusia postsoviética.

Seguidamente, Sokolov procedió a descolgar las fotos de los seis periodistas y colaboradores de Nóvaya asesinados, incluido Anna Politkóvskaya, y después las portadas colgadas en la pared de su despacho, que regaló como recuerdo a sus trabajadores.

"Rusia bombardea Ucrania", decía la portada publicada el 25 de febrero de 2022, al día siguiente de que Putin anunciara el comienzo de la llamada "operación militar especial".

Murátov, quien al recibir el Nobel dijo que Nóvaya era "el antídoto contra la tiranía", denunció en rueda de prensa que Rusia "se ha sumergido en el infierno" con la censura y la persecución del disenso, ya que "ha dejado prácticamente de funcionar la parte de la Constitución que alude a los derechos políticos y civiles del ciudadano".

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"A nuestro poder le gusta que le llamen patria, pero sólo porque la patria no se elige (...). Pero no debemos culpar a los propios ciudadanos, especialmente a nuestra fantástica generación joven. Les pido que distingan a la gente y a las autoridades en Rusia", dijo.

En declaraciones a EFE, aseguró, esperanzado: "Tenemos una fuerza enorme, mucho mayor que la del Gobierno". E instó a la prensa a "que siempre hable y escriba sobre los presos políticos rusos, que se mueren en las cárceles; sobre los ciudadanos ucranianos que están en las cárceles rusas, muchos de ellos en condiciones insoportables".

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El nobel pidió "un nuevo alto el fuego y la evacuación de los civiles de Oleshki. Allí (en Ucrania) quedan otras localidades en las que viven entre 1.800 y 2.000 personas. Hay que salvarlas también. Yo considero que de cualquier alto el fuego puede nacer una paz duradera".

"Si no hablamos de ello y esperamos que se abra una especie de ventana abstracta de oportunidades, nadie quedará con vida. ¿Comprende? Abramos nosotros estas ventanas de oportunidades", aseveró.

Los redactores de Nóvaya, a los que las autoridades retiraron la licencia en 2022 y en septiembre pasado los catalogaron de agentes extranjeros, insistieron en que "mientras haya lectores, habrá periódico".

"Si hay auditorio, este no es el final de la prensa libre, aunque es un momento duro", comentó a EFE Andréi Kolésnikov, famoso columnista del rotativo.

Añadió que todo lo que ocurre ahora en Rusia "es reversible históricamente", aunque pronosticó que la represión "continuará tras el fin de la guerra, ya que forma parte de otro proceso más amplio, la conversión del país en un Estado totalitario".

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"Es un trozo de mi vida. Puede ser que sea el último trozo de una vida normal. Lamentablemente, sólo nos queda la esperanza. Yo nací en la URSS y pensé que nunca en mi vida vería París y lo vi", comentó a EFE una de ellas, Sveta, de 65 años.

En su opinión, Nóvaya es un periódico "que ofrece una visión alternativa y defiende el derecho a discrepar, ya que no tenemos que estar de acuerdo con las autoridades".

"Horrible noticia. No me puedo imaginar cómo han podido trabajar los últimos cinco años de guerra. Estoy muy afectado", señaló Filip, de 46 años.

Con todo, cree que, a diferencia de la URSS, ahora hay "muchas opciones de acceder libremente a la información (...). El totalitarismo no es absoluto, hay agujeros". EFE

(foto)(vídeo)