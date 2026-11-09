India y la UE se reúnen en Delhi para impulsar la entrada en vigor de su acuerdo comercial

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Nueva Delhi, 9 nov (EFE).- La India y la Unión Europea (UE) se reunieron este lunes en Nueva Delhi para acelerar la firma y aplicación de su Tratado de Libre Comercio (TLC), cerrado políticamente en enero y que Bruselas prevé poner en marcha en el primer semestre de 2027.

El impulso al tratado, que liberalizará más del 90 % de los intercambios entre la segunda y la quinta economía mundial, centró la séptima Reunión de Revisión de la Asociación Estratégica.

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La cita reunió en la capital india al secretario indio de Exteriores, Sibi George, y el vicesecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior, Matti Maasikas, informó el Gobierno indio en un comunicado.

Ambas partes llamaron a una "oportuna firma e implementación" del acuerdo comercial, a la par que urgieron a cerrar los pactos paralelos de protección de inversiones e indicaciones geográficas, agregó la nota oficial.

La cita abordó también el refuerzo de la seguridad económica en áreas como semiconductores y la cooperación en inteligencia artificial (IA), además de la posible integración de la India al programa Horizonte Europa, entre otros temas.

En septiembre, la Comisión Europea solicitó a los Veintisiete una autorización formal para rubricar el texto antes de someterlo al visto bueno del Parlamento Europeo y a la ratificación india.

A finales de enero, tras 18 años de diálogo intermitente, la UE y la India anunciaron el cierre definitivo de unas negociaciones que derivaron en un TLC que engloba a 2.000 millones de personas y representa aproximadamente el 25 % del producto interior bruto (PIB) mundial.

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El acuerdo, bautizado por los negociadores como "la madre de todos los acuerdos", reduce sustancialmente los aranceles indios sobre vehículos, maquinaria, equipos eléctricos, farmacéuticos y productos químicos. EFE