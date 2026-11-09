Feijóo se compromete a garantizar pensiones, un millón de nuevas viviendas y reducir el gasto superfluo

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a garantizar las pensiones, a crear un millón de nuevas viviendas, a auditar las cuentas del Estado y a reducir gasto superfluo.

Así lo ha expresado el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno para las elecciones del 29 de noviembre en un video publicado en X, recogido por Europa Press.

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Feijóo también se compromete a defender la soberanía nacional y la integridad territorial en Ceuta, en Melilla y "donde fuese necesario".

"Me comprometo a regenerar la democracia para que las reglas se apliquen a todos, también a mí", ha explicado, para después añadir: "Quien tolere la corrupción tendrá que responder por ello".

Tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), el líder de los 'populares' se ha comprometido a revisar todas las infraestructuras, especialmente las del tren, "para que sean seguras".

En materia de vivienda, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que aprobará un plan de vivienda que aumente "de verdad" la oferta. "Un millón de nuevas viviendas y mayor seguridad para propietarios e inquilinos. En 48 horas, ocupas fuera", ha subrayado.

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Núñez Feijóo quiere "ordenar" la inmigración, porque "España tiene derecho a elegir quién entra, cómo y para qué" y promete "garantizar las pensiones, las de hoy, actualizadas con el IPC, y las de los jóvenes con un sistema que las blinde".

"Me comprometo a mejorar la sanidad pública, con más médicos y mejores condiciones, para que los profesionales sanitarios puedan dedicar más tiempo a cada paciente y ofrecerles la mejor atención posible", ha señalado.

El presidente del PP aboga, además, por "elevar el nivel" de la educación, "premiar el esfuerzo, reforzar la autoridad del profesor y lograr que el futuro de un niño no dependa de su origen social o territorial".

Se compromete también a que haya "más seguridad" en las calles. "Nuestras Fuerzas y Cuerpos de seguridad tendrán los recursos y el reconocimiento debido", ha remarcado.

Asimismo, promete bajar los impuestos, "revisando las más de cien subidas aprobadas en estos ocho años", subir el salario medio porque "trabajar tiene que compensar más que no hacer algo".

"Me comprometo a que España sea un país serio y fiable, respetado en Europa y en el mundo. Me comprometo a una nación de ciudadanos libres, iguales y con futuro. Me comprometo a gestionar para que España funcione. Me comprometo con el cambio que España necesita", ha concluido.

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