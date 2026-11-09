Exigen al Gobierno de Nicaragua una respuesta de emergencia ante un brote de chikunguña

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San José, 9 nov (EFE).- Ruta del Cambio, una organización política nicaragüense en el exilio, exigió este lunes al Gobierno de Nicaragua una respuesta de emergencia ante el brote de chikunguña, que ha afectado a 5.342 personas desde mediados de mayo pasado.

"Exigimos que el Ministerio de Salud decrete y ponga en marcha de inmediato un plan de emergencia ante el brote de chikunguña en Nicaragua", expresó -en una declaración- este movimiento político, liderado por el dirigente opositor desnacionalizado y excarcelado Félix Maradiaga.

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El grupo opositor rechazó "categóricamente la respuesta insuficiente de la dictadura sandinista ante una crisis cuya magnitud muestran sus propias cifras: al menos 5.001 diagnósticos entre mediados de mayo y el 31 de octubre, 330 de ellos en la última semana de octubre".

En la semana que culminó el 7 de noviembre, el chikunguña presentó un aumento de once enfermos en comparación con la semana anterior, al alcanzar un total de 341 personas diagnosticadas, para sumar 5.342 casos desde mediados de mayo, indicó el Ministerio de Salud nicaragüense en un informe divulgado este lunes.

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Las autoridades sanitarias reportaron entre el 17 y el 23 de mayo los primeros doce casos contagiados por chikunguña, una enfermedad viral que transmite un mosquito infectado.

"Desde distintas comunidades del país hemos recibido reportes de personas en estado crítico y de centros de salud que carecen de medicamentos básicos", denunció Ruta del Cambio.

"También hemos recibido testimonios sobre fallecimientos sucesivos que las familias atribuyen a la enfermedad y que no han sido reportados por las autoridades", agregó la organización.

De momento, el Ministerio de Salud de Nicaragua no ha informado de muertes por chikunguña ni emitido ninguna alerta sanitaria, aunque ha intensificado las jornadas de limpieza para prevenir más casos. EFE