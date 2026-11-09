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Trump defiende al consejero delegado de Nvidia tras admitir relación con una sospechosa de espionaje para China

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este domingo su respaldo al consejero delegado y fundador de la empresa tecnológica Nvidia, Jensen Huang, asegurando que debería permanecer en su cargo al frente de la compañía tras admitir haber mantenido una relación extramatrimonial con una empresaria investigada por presuntamente espiar para China.

"No he hablado con él sobre esto. Solo sé que es una buena persona, pero nunca se sabe lo que está pasando", ha declarado Trump ante los periodistas antes de regresar a Washington. Preguntado explícitamente sobre si Huang debería continuar en la dirección ejecutiva de la multinacional de semiconductores, el mandatario estadounidense ha respondido afirmativamente: "Eso creo. Oh sí, claro".

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Las declaraciones del presidente se producen después de que el consejo de administración de Nvidia anunciara la apertura de una investigación independiente para determinar si su máximo directivo ha sido objeto de una operación de inteligencia extranjera. La medida se ha adoptado tras revelarse que la empresaria china Alice Huang --asentada en Singapur y cuya compañía adquiría microchips avanzados a Nvidia-- se encontraba bajo vigilancia de los servicios secretos norteamericanos por sus supuestos vínculos con el espionaje de Pekín.

Pese a que el propio Jensen Huang reconoció internamente haber sido "infiel" a su familia, la empresa tecnológica ha aclarado que no tiene indicios de que los secretos corporativos ni la seguridad nacional hayan quedado comprometidos.

Cuestionado sobre si contempla incluir a Huang en la delegación para su próximo viaje a Asia este mismo mes, Trump ha señalado que desconoce si asistirá pero que no tendría inconveniente en llevarlo consigo, subrayando que no ha oído "que haya hecho nada malo".

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