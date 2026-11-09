El Ibex 35 abre plano y se mantiene a medio camino de los 19.400 puntos

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El Ibex 35 abría prácticamente plano en la apertura de los mercados de este lunes, por lo que el selectivo de las bolsas y mercados españoles se anotaba apenas una caída del 0,02%, hasta los 19.364 puntos.

En el ámbito geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido en una entrevista concedida a la cadena estadounidense CBS que el malestar ciudadano con la intervención militar en Irán, el incremento de los precios de los carburantes y los problemas de la economía cotidiana provocaron la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de mitad de mandato (midterms) celebradas el pasado martes.

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Por otro lado, el Gobierno de China mantendrá suspendida durante dos meses más la aplicación de la tasa arancelaria adicional del 24% impuesta a las importaciones de bienes procedentes de Estados Unidos, si bien mantendrá en vigor el gravamen del 10% a los productos norteamericanos, según ha anunciado este lunes la Comisión de Aranceles del Consejo de Estado chino.

También se ha conocido que las Fuerzas Armadas de Ucrania han atacado la madrugada de este lunes la refinería de petróleo de la ciudad de Kirishi, la segunda más gran de Rusia y situada en la región de San Petersburgo, donde se ha registrado un incendio poco después del impacto.

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Asimismo, los inversores estarán pendientes este lunes de la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo), que examinarán este lunes en Bruselas las candidaturas del español Pablo Hernández de Cos y el neerlandés Klaas Knot para suceder a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE).

En el ámbito corporativo, el mercado también tendrá que digerir las consecuencias de la investigación interna a la que está siendo sometido tras conocerse que mantuvo una relación con una ejecutiva acusada de espionaje a favor del Gobierno de China.

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En este contexto, los valores que más subían eran los de IAG (+1,30%), Banco Sabadell (+0,89%), Cellnex (+0,79%), Unicaja (+0,51%) y Grifols (+0,58%). Del lado contrario se situaban Acciona Energía (-0,90%), Telefónica (-0,35%), Solaria (-0,50%), Banco Santander (-0,47%), Repsol (-0,43%) y Merlin (-0,43%).

Respecto al resto de los mercados europeos, Londres avanzaba un 0,22%; París, un 0,02%; Fráncfort, un 0,37%; y Milán, un 0,60%.

El barril de Brent caía un 1,44% en la apertura de los mercados europeos, hasta los 96,87 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 90,10 dólares, un 0,81% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español se mantenía casi sin cambios en el 3,825%. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana repuntaba tres décimas, hasta los 58,1 puntos básicos.

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En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,30% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1143 dólares por cada euro.